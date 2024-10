Zvýšení bezpečnosti v F1 v posledních letech nám přináší klid, tvrdí otec Julese Bianchiho

Začátkem října uplynulo přesně deset let od tragického zranění Julese Bianchiho ve Velké ceně Japonska v Suzuce, na jehož následky francouzský pilot zemřel o necelý rok později.

Otec Julese Bianchiho při příležitosti smutného výročí promluvil v rozhovoru pro italský sportovní deník Gazzetta dello Sport o tom, proč je pro jeho rodinu důležité, že se po tragické události ve formuli 1 zvýšily bezpečnostní standardy.

„Jednou z věcí, které naší rodině po takové tragédii dodala nejvíce síly, bylo vědomí, že Jules nezemřel zbytečně,“ uvedl Philippe Bianchi.

„Nyní se ve formuli 1 mnohem častěji využívá Safety Car, byl zaveden virtuální Safety Car a mnohem pravidelněji se vyvěšuje červená vlajka, a to i v situacích, kdy to bylo dříve nemyslitelné. Vozy také využívají svatozář (systém Halo, pozn. red.), tedy ochranu, která už určitě zachránila několik životů. To nám dává trochu klidu,“ dodal otec Julese Bianchiho.