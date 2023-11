Zvláštní pocit. Vyjedete si pole position, třikrát předjedete Red Bull a skončíte druzí, říká Vasseur

Podle Vasseura Leclercovi uškodil druhý výjezd safety caru po kolizi Russella a Verstappena.

„Z naší strany je to zvláštní pocit. Vyjedete si pole position, třikrát předjedete Red Bull a skončíte na druzí. Není to obvyklé,“ řekl Vasseur po závodě.

„Načasování safety caru pro nás bylo tím nejhorším scénářem – čtyři kola po našem pit stopu, ale je to tak, jak to je.“

„Po restartu bojoval s drolením, ale dokázal to zvládnout a v závěrečných fázích byl opět velmi konkurenceschopný, až nakonec předjel Péreze a dojel druhý. Myslím, že Charles dnes předvedl jednu z nejlepších jízd své kariéry.“

„Charles odvedl dobrou práci, ale myslím, že to platí i pro Carlose, když vezmete v úvahu, co se stalo v prvním tréninku plus incident v první zatáčce. Byl dvacátý a dojel šestý.“

Ferrari snížilo ztrátu an Mercedes na pouhé čtyři body. „Musíme udržet tempo i do Abú Dhabí. Oba jezdci odvádějí fantastickou práci a věřím, že v Abú Dhabí můžeme Mercedes dostihnout. V Singapuru jsme vyhráli, když Red Bull neměl rychlost, ale tentokrát jsme s nimi bojovali až do poslední zatáčky.“