Zvenčí to bude zajímavý víkend, ale pro nás to bude hazard, říká o podmínkách v Kanadě Alonso

„Byl to pro všechny složitý pátek,“ řekl Alonso. „V prvním tréninku jsme neodjeli moc kol, ve druhém jsme neodjeli moc kol. Žádná pořádná kola na suchu a žádná pořádná kola na mokru. Byli jsme uprostřed ničeho.“

„Ale mohlo by to tak být i v kvalifikaci a v závodě, takže i tak jde o velmi užitečné informace. Musíme je analyzovat spolu s daty a být velmi bystří. Správné rozhodnutí vám může přinést pět sekund, uděláte špatné rozhodnutí a závod je pryč.“

Na trati byl před letošním víkendem položen nový povrch. Trať v průběhu tréninků velmi rychle osychala.

„Je to v pořádku,“ hodnotil Alonso nový povrch. „Není příliš čistý. Je docela prašný, ale zároveň mám pocit, že je tu celkem dobrá přilnavost, takže si myslím, že nový asfalt je dobrý. Jen ho musíme otestovat v pořádných mokrých podmínkách, jestli tam není nějaký aquaplaning nebo něco podobného.“

„Bude to zajímavý víkend pro vás zvenčí, ale pro nás to bude vždy hazard v tom, jakou pneumatiku a kdy nasadit. Uvidíme, jestli se nám to podaří.“