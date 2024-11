Zvažované pravidlo omezí přílišnou spolupráci mezi týmy. Pokud bude tým úspěšný, musel by si díly vyrábět sám

Některé týmy odebírají řadu komponent od jiných týmů. To by se mohlo v roce 2026 změnit.

Některé týmy při odběru komponent nezůstávají jen u pohonných jednotek. Dobrým příkladem je Haas. Dodnes mu šasi staví Dallara a mnoho dílů odebírá od Ferrari – viz článek z roku 2016.

Podobnou cestou jde stále více také tým RB, který odebírá díly od sesterského Red Bullu a tuto spolupráci chce ještě rozšířit. V roce 2026 má jít o motor (Red Bull-Ford), převodovku, zavěšení, hydrauliku a zavěšení.

Nabízí se samozřejmě otázka, kde leží hranice. Formule 1 je šampionátem konstruktérů. Jak velkou část vozu musí tým postavit vlastními silami (respektive mít duševní vlastnictví), abychom ho vůbec mohli považovat za konstruktéra?

Na druhou stranu tento mechanismus může vyrovnat startovní rošt a potenciálně přilákat další týmy (tedy kdyby o další týmy F1 stála).

Diskuse okolo Haasu kulminovala v roce 2018, kdy americká stáj skončila na pátém místě v Poháru konstruktérů. V dalších sezónách se forma zhoršila a Haas vymetal dolní část tabulky, a tak diskuse utichly.

Nyní se ale toto téma opět dostává na stůl.

Nové pravidlo?

I kdyby někdo chtěl tento trend změnit, přes noc to samozřejmě nejde. Haas nemůže začít vyrábět vlastní komponenty hned – musel by investovat do továrny, výrobních kapacit a také najmout nový personál.

Podle Auto Motor und Sport se rýsuje možný kompromis, který je ale poměrně kontroverzní.

Od roku 2026 by platilo, že pokud tým skončí na pátém nebo lepším místě v šampionátu, musel by si začít do tří let vyrábět dnes dostupné komponenty sám – a to včetně přenosných komponent (TRC). Mezi takové patří například převodovka, spojka, řízení s posilovačem, zavěšení, hydraulické čerpadlo a další části hydrauliky, zadní náprava, zadní nárazová struktura, výfukový systém za výstupy z turbíny a wastegate atd.

RB je tomuto nápadu otevřen, Haas nesouhlasí. „Pro malé týmy by to bylo likvidační,“ řekl šéf Haasu Ajao Komacu. „Pokud chce Formule 1, aby bylo co nejvíce týmů konkurenceschopných, pak toto pravidlo odmítne. Co může být pro sport lepšího, než když David zvítězí nad Goliášem?“

„Kterého fanouška zajímá, zda převodovka nebo zavěšení pochází od Ferrari nebo od nás?“

Podle šéfa Haasu kupováním díků nezískává Haas žádnou výhodu. „V rozpočtovém limitu máme uvedenu nominální ekvivalentní hodnotu komponentů, které nakupujeme. Ta je tak vysoká, že žádnou výhodu nemáme.“

Podle AMuS se Sauber před dvěma lety rozhodl vrátit k výrobě vlastní převodovky, protože to vyjde levněji než ji kupovat od Ferrari.