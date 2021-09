Zůstat na trati bylo moje rozhodnutí, řiká Norris

Norris vedl závod před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, šest kol před cílem ale začalo pršet, což řadu pilotů donutilo přezout na přechodné pneumatiky. Norris s Hamiltonem ale zůstávali na trati, čtyři kola před cílem zajel k mechanikům i Hamilton.

Norris se ale rozhodl zůstat na trati, což se nakonec ukázalo jako chyba. Ve stále silnějším dešti pilot McLarenu na bezdrážkových pneumatikách výrazně ztrácel a dostal se i do smyku. Hamilton se tak bez problémů dostal do vedení, zatímco Norris se po zastávce propadl až na sedmé místo.

„Nevím, kde začít. Jsem samozřejmě zklamaný. Svým způsobem zdrcený, ale rozhodli jsme se zůstat na trati a za tím rozhodnutím si stojíme. Nakonec se ukázalo, že bylo špatné, ale já se rozhodl stejně jako tým,“ řekl Norris.

„Oni si mysleli, že bych měl zajet do boxů, já se ale rozhodl zůstat na trati, bylo to moje rozhodnutí. Myslel jsem si, že to je ta cesta.

„Cítil jsem, že jsem udělal všechno, co šlo, i když to bylo složité, udělal jsem pár chyb a stále jsem držel Lewise za sebou. Bylo mi řečeno, že intenzita deště bude stejná, ale nakonec bylo vody více, než tým očekával.“

Než začalo pršet, měl Norris závod pod kontrolou a po prvním vítězství v kvalifikaci mířil také za prvním vítězstvím.

„Nakonec to dopadlo špatně, ale my odvedli skvělou práci. Až na to jedno rozhodnutí jsem se vším spokojen.“

Ricciardo těsně za stupni vítězů

Tři sekundy dělily v cíli Daniela Ricciarda od dalších stupňů vítězů pro McLaren. Vítěz minulého závodu v Itálii dojel v Soči čtvrtý.

„Myslím, že můj start byl až příliš dobrý! Musel jsem zvolnit, tím jsem se propadl a ztratil pár pozic, během prvního kola jsem jich pak ale pár získal zpět. V prvním stintu jsem dobře bránil, ve druhém jsem pak předvedl pár dobrých předjetí, ke konci jsem se ale na tvrdé sadě trápil,“ řekl Ricciardo.

„Pak přišel déšť. Kolo před zastávkou bylo divoké. Carlos (Sainz) vyjel mimo v sedmé zatáčce, pak já, pak Max (Verstappen). Myslím, že Max viděl, že jsme oba mimo trať a byl schopen nás předjet. Pak jsme vyjeli na přechodných a viděl jsem Carlose vpředu. V posledních kolech jsem viděl, že ho stahuji, ale bylo příliš pozdě. Nedosáhl jsem na pódium, ale čtvrté místo je solidní výsledek.“