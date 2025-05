Zůstane Verstappen u Red Bullu? Marko je v tomto ohledu o něco klidnější

O budoucnosti Maxe Verstappena se spekuluje už delší dobu. Možnost, že by čtyřnásobný mistr světa odešel z Red Bullu, připustil před časem i Helmut Marko. Nyní je ale klidnější.

O odchodu Verstappena se spekuluje už delší dobu. Spojován byl s Mercedesem i Astonem Martin. Dokonce se objevují úvahy, že by si příští rok mohl vzít volno – zejména nyní, když se mu narodila dcera.

Dokonce i Helmut Marko připustil, že by mohl Verstappen odejít, pokud nebude mít konkurenceschopný vůz.

„To je pravda, ale už se zmenšily,“ řekl o svých obavách Helmut Marko pro Bild.

„Max je věrný a veřejně se zavázal Red Bullu. To odpovídá tomu, jak ho momentálně vnímám. Je plně soustředěný na svou práci zde. Proto si myslím, že o změně ani neuvažuje. Naopak. Jsem přesvědčen, že Max bude za Red Bull závodit i v roce 2026.“

Na další dotaz, proč je tak přesvědčen o tom, že se mu podaří udržet Verstappena v týmu, odpověděl: „Před sezónou jsme mluvili o očekáváních pro rok 2025. Všichni, a to včetně Maxe, se shodli, že obhajoba titulu je samozřejmě cílem, ale že nemůžeme brát jako samozřejmost, že to vyjde. Uděláme pro to všechno, ale nikdo nemůže očekávat, že budeme vždy vyhrávat. Musíme získat maximální možný počet bodů.“

Nedávno se objevily spekulace, podle kterých Aston Martin nabízí Verstappenovi astronomickou sumu.

„Také jsem to četl, ale nemyslím si, že to pro Maxe hraje velkou roli. Jednak u nás nevydělává málo a jednak chce prostě vyhrávat. Proto mu musíme poskytnout to nejrychlejší auto. Na tom pracujeme. Brzy přineseme vylepšení vozu.“

Letošní sezónu, jejíž čtvrtinu máme za sebou, označil poradce Red Bullu za těžkou. „Těžká je dobré slovo. Jsme ve složité situaci. Pracovní okno našeho vozu je extrémně malé. Výsledkem je, že když všechno klapne, jsme rychlí a vyhráváme, jako se nám to podařilo v Japonsku, ale už o týden později v Bahrajnu se ocitáme v zemi nikoho.“