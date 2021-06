Zůstane Pérez u Red Bullu? Rozhodne se v létě

Red Bull to sice neřekl přímo, ale když oznamoval příchod Péreze, očekávalo se, že to bude patrně jen na jeden rok. V roce 2022 by už vedle Verstappena mohl jezdit Júki Cunoda. Nad jeho formou ale zatím visí otazníky. Pérez by mohl zůstat i příští rok.

„Začneme o tom mluvit nejdříve v létě. Jsme velmi vyhledávaným partnerem na trhu jezdců. Nemyslím si, že jezdec zahájí jednání nebo se dohodne s jiným týmem, dokud se nepokusí dohodnout s námi.“

„Nyní se soustředíme na mistrovství světa a nevidíme žádný problém v rozhodování o tom, kdo bude Maxovým týmovým kolegou v příštím roce,“ uvedl Marko v rozhovoru pro německý web Formel 1.

„Určitě to bude někdo konkurenceschopný, ale na to je ještě čas.“

„Začněme tím pozitivním, a to je výkon v závodě. Je velmi dobrý a někdy je na Maxově úrovni, což ukázal v Monaku, když jsme šli do overcutu. Ve třech nebo čtyřech kolech zajel nejlepší časy a to na opotřebovaných pneumatikách. Takže rychlost tam je. Chybí mu kvalifikační výkonnost. Tam potřebujeme vidět zlepšení.“