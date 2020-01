Zůstane Mercedes ve F1? Rozhodne se 12. února

Podle RaceFans a Autocaru se klíčová schůzka uskuteční 12. února – tedy dva dny před představením letošního vozu. O letošní sezóně ale řeč nebude. Daimler rozhodne, zda Mercedes zůstane ve F1 i po roce 2020.

Argumenty jsou na straně týmu formule 1. Získal šest titulů v řadě, marketingová hodnota účasti ve F1 je obrovská. V příštím roce vstoupí v platnost rozpočtový strop, takže příspěvek Damileru by měl klesat.

Mateřská společnost Mercedesu Daimler je ale pod rostoucím tlakem a musí myslet na úspory. Podle aktuálních plánů má propustit 10 000 zaměstnanců.

Pokud by Mercedes odešel, továrny v Brixworthu by se to teoreticky dotknout nemělo. Mercedes by i nadále dodával motory. Aktuálně má podepsané víceleté kontrakty s Racing Pointem, Williamsem a nově také s McLarenem. V případě odchodu by nejspíše dodával také současnému týmu, který by někdo jistě odkoupil.

Na konci letošního roku končí smlouvy také Wollfovi a Hamiltonovi. Zejména italská média ale už spekulují, že by Hamilton měl brzy podepsat smlouvu na více sezón za 60 milionů euro ročně.

Foto: Getty Images / Charles Coates