Zůstane Kuan-jü Čou u Alfy Romeo? O svou budoucnost se příliš nebojí

Kuan-jü Čou letos bodoval dvakrát a na kontě má celkem 5 bodů. Jeho výrazně zkušenější kolega Valtteri Bottas bodoval 7krát a získal 46 bodů.

Čínský mladík měl však celou řadu technických problémů. Tým už dříve řekl, že je spokojený s jeho rychlým vývojem – konec konců už několikrát porazit Valtteriho Bottase v kvalifikaci.

DNF Kuan-jü Čoua GP Miami: vodní čerpadlo

GP Španělska: pohonná jednotka

GP Ázerbájdžánu: hydraulika

GP Velké Británie: kolize

GP Francie: pohonná jednotka

„Zatím jsem s žádným týmem nemluvil,“ řekl Čou, kterého cituje Autosport.

Rozhovor ale vznikl předtím, než byl potvrzen přestup Fernanda Alonsa do Aston Martinu a než se objevil plán McLarenu rozloučit se s Danielem Ricciardem. Nelze proto vyloučit, že Čou byl jedním ze 14 jezdců, kteří volali Otmaru Szafnauerovi.

„V Alfě Romeo jsem docela spokojený a usazený. Na začátku sezony jsem se možná obával o svou budoucnost, ale teď se o budoucnost příliš nebojím.“

„Myslím, že jsem se dostat do bodu, kdy jsem se osvědčil a dostal se do tempa. Nyní je mým úkolem to udržet, zlepšit svou konzistenci a krok po kroku se do konce sezóny zlepšovat. Se spoluprací s tímto týmem jsem spokojený.“

Technický ředitel týmu Alfa Romeo Jan Monchaux minulý měsíc prohlásil, že Čou byl „překvapením sezony“, čímž naznačil, jak je tým s jeho dosavadní úrovní výkonů spokojen. Šéf týmu Frederic Vasseur ho ocenil za „perfektní práci“.

Čou uvedl, že si ještě musí sednout a promluvit si s Alfou Romeo o své budoucnosti, ale že k tomu bude vhodnější doba po letní přestávce v Belgii.

„Právě teď nemám pocit, že bych se musel starat o příští rok, i když si myslím, že okolo Spa bude správný čas si o budoucnosti promluvit.“

„Obecně se příliš netrápím tím, co bude příští rok, jestli budu mít místo, nebo ne. Mám pocit, že pokud budu pokračovat v tom, co dělám, a budu se zlepšovat závod od závodu, tak nebude důvod, proč bych tu neměl zůstat.“