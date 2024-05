Zůstal jsem u McLarenu, protože jsem v něj věřil a dnes se to vyplatilo, říká vítězný Norris

Norrisovi pomohl výjezd safety caru, během kterého absolvoval jedinou zastávku v boxech, zatímco soupeři stavěli před vyjetím bezpečnostního vozu. Pomohlo mu ale určitě také vylepšení vozu – v Miami dostal všechny nové díly jen on. Piastri je dostane až v Imole.

„Už bylo na čase,“ řekl Norris po závodě. „Trvalo to dlouho, ale konečně se mi to podařilo. Mám obrovskou radost za celý svůj tým. Konečně jsem jim to splnil. Dlouhý den, těžký závod, ale nakonec na vrcholu, takže jsem nadšený.“

„Celý víkend byl dobrý. Jen jsem měl po cestě nějaké drobné komplikace. V pátek jsem věděl, že na to máme. Jen jsme tu a tam udělali pár chyb, ale dnes se nám to podařilo dát dohromady. Měli jsme perfektní strategii, vše se vyplatilo. Děkuji McLarenu a všem a musím vyzdvihnout mámu a tátu.“

„Mnoho lidí o mně na této cestě pochybovalo. Během posledních pěti let své kariéry jsem udělal spoustu chyb, ale dnes jsme to dali dohromady.“

„Zůstal jsem u McLarenu, protože jsem v něj věřil, a dnes se to přesně potvrdilo.“