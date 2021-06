Ztrátu sedačky u Racing Pointu nevnímal Pérez jako katastrofu

„Nebyly to dobré zprávy, ale neřekl bych, že to bylo něco jako dno,“ řekl Pérez pro Sky F1. „Myslím, že lidé zvenčí si mysleli, že je to katastrofa, ale pro mě to tak upřímně řečeno nebylo.“

„Když se dostanete do formule 1, víte, že to není navždy a jednoho dne z ní vypadnete. Taková je povaha tohoto sportu a vy na to prostě musíte být připraveni. Musíte tomu dát všechno, co můžete, při každé příležitosti a být šťastní."

Pérezovi se v prvních závodech nedařilo. Už v Monaku ale podal dobrý výkon a v Baku dokázal vyhrát.

„Odvádíme dobrou práci, ale stále věřím, že z mé strany jsem to já, kdo se bude v nadcházejících závodech nejvíce zlepšovat.“

„Myslím, že zejména ve třetí části kvalifikace v Monaku jsme chybovali. Neměli jsme tempo na to, abychom byli na pole position, ale neměli jsme se kvalifikovat na deváté místo. To nám v podstatě zkazilo víkend. Určitě je to oblast, ve které mám největší potenciál se zlepšit.“

„Máme dobré auto a konkurenceschopný balíček, ale nesmíme zapomínat na konkurenci. Zdá se, že už nemáme jen dva týmy, jako tomu bylo dříve. Nyní jsou to tři, čtyři týmy o víkendu, které mohou dosáhnout silných výsledků. Takže je pro nás velmi důležité, aby vše bylo v pořádku.“