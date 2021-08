Ztrátu na přední dva týmy jsme snížili na polovinu, říká Binotto

Ferrari zažilo vloni velmi špatnou sezónu. Dokonce nejhorší za posledních čtyřicet let. V Poháru konstruktérů obsadila italská stáj až šesté místo. Letos je situace lepší. Ferrari bojuje s McLarenem o třetí místo. Aktuálně mají oba týmy stejný počet bodů.

„Když vezmeme průměr celé sezony 2020, tak jsme byli 1,4 sekundy od pole position,“ řekl Binotto. „Dnes jsme na 0,7.“

Binotto přiznává, že „je to stále ještě odstup, který není zanedbatelný a my jsme si toho plně vědomi.“

„Ale přesto si myslím, že jsme odstup od nejlepších snížili na polovinu. To je povzbudivé, protože směr je správný.“

„Těchto 0,7 s nepochází pouze z jedné oblasti. Je to součet různých oblastí – určitě aerodynamiky, pohonné jednotky, celkových systémů na voze.“

„Je to další aspekt, který je důležitý. Nemyslím si, že ztrácíme jen v jedné oblasti. Pokud bychom ztráceli jen v jedné oblasti, bylo by to ještě horší, protože pak to znamená, že musíte hodně získat v jedné oblasti, což může být obtížnější.“

Lepší jsou i zastávky v boxech

Ferrari se „snaží zlepšovat ve všech oblastech“, řekl Binotto, který vysvětlil, že Ferrari udělalo výrazný pokrok také v konkurenceschopnosti svých zastávek v boxech.

„Vždy si myslím, že dobrá zastávka v boxech je pod tři sekundy. Může se to zdát jako velké číslo, ale vždy říkám, že ve strategii je důležité být konzistentní. Nejde o to být jen rychlý, ale také konzistentní, protože to, co ničí závod, je, že někdy máte problém a vaše zastávka může trvat 4,5, pět nebo šest sekund. To jsou typy situací, které jsou opravdu obtížné.“

„Když se podíváme na ty tři sekundy, tak v roce 2021 jsme se zatím dostali pod tři sekundy v 84 % zastávek, vloni to bylo ve 48 %. Takže i tady se ukazuje, že co se týče týmu, posádky v boxech, mechaniků, určitě jsme zlepšili časy a kvalitu zastávek v boxech.“

„Pokud se podíváme na zastávky pod tři sekundy, tak jsme byli osmí, takže sedm týmů bylo lepších než my. Dnes jsme druzí, takže pouze jeden tým je lepší než my, pokud jde o procenta pod třemi sekundami.“

Více je i bodů

„V prvních 11 závodech jsme získali 163 bodů, vloni to bylo 80 bodů. Za stejný počet závodů tedy 83 bodů navíc, více než dvojnásobek. Vloni jsme sezónu dokončili se 131 body, takže máme více bodů než v celé loňské sezóně. To určitě svědčí o velkém zlepšení.“