Ztratili jsme rok vývoje. Inspirací je pro nás Aston Martin, říká Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff přiznává, že kvůli sázce na špatný koncept vozu ztratil jeho tým rok vývoje. Příklad rychlého vzestupu Astonu Martin je však pro něj inspirací.

Stejně jako vloni, ani letos nevstoupil Mercedes do nové sezony tak, jak si německý tým představoval. Místo snížení ztráty na Red Bull nastal opak.

„Myslím, že jsme téměř zdvojnásobili, ne-li ztrojnásobili odstup od Red Bullu, a to je to, na co se musíme zaměřit,“ citoval Wolffa web TV stanice Sky.

Kdo si naopak meziročně velmi polepšil, je tým Aston Martin. Britská stáj se po většinu loňské sezony trápila a nyní patří k nejlepším.

„To, co se nyní podařilo Astonu Martin, je dobrou inspirací, protože se ze dvou sekund ztráty vrátil na pozici druhého nejrychlejšího týmu,“ uznal Wolff.

Mercedes vloni, na rozdíl od konkurence, vsadil na odlišnou koncepci vozu, která se mimo jiné vyznačuje ultra-úzkými bočnicemi monopostu. Německý tým se této filozofie držel i u letošního vozu, ale nyní se zdá, že to nebylo správné rozhodnutí.

„Ztratili jsme rok ve vývoji,“ přiznal týmový principál Mercedesu, který již po sobotní kvalifikaci v Bahrajnu prohlásil, že stáj musí koncepci aktuálního vozu změnit.

„Aston Martin takové rozhodnutí přijal a dostal se dopředu. Pokud vyjdeme ze základu, který už máme, možná se dokážeme vrátit dopředu a konkurovat Red Bullu. To je naše ambice,“ dodal na toto téma Wolff.

Držíme pohromadě

Toto Wolff se v Bahrajnu vyjádřil také k budoucnosti Lewise Hamiltona v Mercedesu, kterému po letošní sezoně končí smlouva.

Šéf Mercedesu ocenil Hamiltonova slova po dojezdu závodu, kdy prostřednictvím rádiové komunikace přímo z vozu pochválil Mercedes za skvělou týmovou práci a vyzval k pokračování v úsilí, které by mělo vést k dohnání konkurence.

„K Lewisovi – slyšeli jste ho v rádiu. Myslím, že je nedílnou součástí týmu. Zvedá tým a všichni držíme pohromadě. A nemyslím si, že se to změní jen proto, že jsme měli další start, který byl opravdu špatný,“ uvedl 51letý Rakušan.

„Vyhráli jsme s ním osm šampionátů mezi konstruktéry a šest mezi jezdci. Vztah mezi ním a týmem drží,“ dodal Wolff s tím, že na vyjednávání nové smlouvy s Hamiltonem je ještě příliš brzy.