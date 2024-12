Ztratil veškerý můj respekt, říká Verstappen o Russellovi

Verstappen dostal po kvalifikaci penalizaci 1 místa a zlobí se na George Russella kvůli tomu, co se dělo v místnosti stewardů.

K incidentu došlo k přípravném kole. Russell se musel Verstappenovi ve 12. zatáčce vyhnout. Jezdec Red Bullu byl následně potrestán za zbytečně pomalou jízdu.

„Nemohl jsem uvěřit, že jsem ten trest dostal. Ale svým způsobem mě to ve světě, ve kterém žiji, až tak moc nepřekvapilo. Nejsem z toho nadšený, ale v určitém okamžiku prostě musíte otočit list,“ řekl Verstappen pro Autosport.

„Nebylo to moc příjemné, protože si myslím, že je to poprvé, co byl někdo penalizován v pomalém kole.“

„Vlastně jsem se jen snažil být milý, takže bych možná milý být neměl. Nechtěl jsem nikomu překážet při přípravě na kolo. Chováte se mile a dostanete trest.“

„Snažil jsem se to vysvětlit, ale měl jsem pocit, že mluvím do zdi. Bylo jasné, že jezdci okolo mě jsou v různých situacích. Měli studené pneumatiky a podobně, takže museli tlačit. Nechtěl jsem dělat scénu v poslední zatáčce, aby nikdo nestihl své kolo.“

„Byl jsem docela překvapený, když jsem seděl v místnosti pro stewardy, co všechno se tam dělo. Upřímně řečeno to bylo velké zklamání, protože si myslím, že se tady všichni navzájem hodně respektujeme.“

„V té místnosti jsem byl v kariéře mnohokrát s lidmi, se kterými jsem závodil. Nikdy jsem neviděl, že by se někdo snažil někoho takhle tvrdě podrazit. Ztratil veškerý můj respekt.“

„Před kamerami si vždy hraje na klaďase, ale když jste s ním o samotě, je to prostě jiný člověk. Nemůžu to vystát. Tak ať si trhne nohou. Nechci s tím mít nic společného.“