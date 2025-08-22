Ztráta závodu F1 byla chybou. Návrat by stál přes 70 milionů dolarů ročně, mrzí šéfa Sepangu

Formule 1 se do Malajsie nejspíš jen tak nevrátí. Šéf okruhu Sepang Azhan Shafriman Hanif přiznal, že ukončení pořádání v roce 2017 byla chyba.
Šéf okruhu v Sepangu Azhan Shafriman Hanif otevřeně přiznal, že ukončení pořádání formule 1 v Malajsii bylo špatným rozhodnutím.
„Nechceme opakovat chyby z minulosti. Nechali jsme formuli 1 odejít a teď je velmi těžké ji dostat zpátky,“ přiznal zástupce okruhu pro deník New Strait Times.
Sepang hostil svou první velkou cenu v roce 1999 a stal se průkopníkem moderních tratí v Asii. Na kalendáři vydržel až do roku 2017, kdy byl závod zrušen kvůli vysokým nákladům a menší návratnosti. Zrovna v té době převzala šampionát společnost Liberty Media, která popularitu F1 nastartovala do rekordních výšin.
Podle šéfa Sepangu by byl návrat do kalendáře mimořádně náročný – a hlavně drahý.
„Na návrat existuje čekací listina a samozřejmě náklady jsou velmi vysoké. Byly nám nabídnuty poplatky ve výši 70 milionů dolarů (asi 1,4 miliardy korun) za závod,“ uvedl.
Tím ale výdaje nekončí.
„To je jen za samotnou akci. Naše vlastní náklady se pohybují kolem 10 až 20 milionů ringgitů. Celkově by nás pořádání závodu stálo přes 300 milionů ringgitů (asi 1,5 miliardy korun) ročně,“ poznamenal.
I proto je podle něj otázka návratu složitá.
„Do fronty se navíc staví mnoho zemí, takže to nebude jednoduché.“
Po odchodu formule 1 převzala hlavní roli na okruhu MotoGP. Letos se Velká cena Malajsie pojede 26. října a současná smlouva s Dornou platí do roku 2026.
„Doufám, že s MotoGP stejnou chybu neuděláme,“ dodal Shafriman.