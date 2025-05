Ztráta jezdce ve prospěch Red Bullu je úspěch, říká Mekies

Racing Bulls dal Red Bullu letos dva jezdce. Nejdříve k Red Bullu zamířil Liam Lawson, který tam ale zůstal jen dva závody. Poté ho vystřídal „veterán“ italské stáje Júki Cunoda.

„Naším hlavním cílem je konkurenceschopnost. Naším sekundárním cílem je podílet se na rozvoji jezdců Red Bullu,“ řekl Laurent Mekies v rozhovoru pro podcast Jamese Allena.

„Proto, pokud a když naši jezdci podávají natolik dobré výkony, že si získají pozornost širší rodiny Red Bullu natolik, že postoupí, je to úspěch. Někdy se druhý cíl střetává s prvním, ale přesto to byl úspěch, když jsme loni dali na stůl dva jezdce potenciálně schopné přejít do týmu Red Bull Racing.“

„Letos je pro nás opět úspěchem, když vidíme, že Júki dostal příležitost. A Júki je jezdec, který za poslední rok a půl neuvěřitelně vyrostl. Jsme zvyklí, že jezdci rostou během prvních dvou let své kariéry, ale to, co Júki dokázal ve čtvrtém a pátém roce, je mimořádné.“

„Pro Júkiho je to skvělý okamžik. Zaslouží si to. Pro tým je to skvělý okamžik, že se tam mohl posunout, takže jsme samozřejmě velmi šťastní.“

O Lawsonovi: „Je to stále ten talentovaný kluk, který za nás jezdil před několika týdny nebo měsíci...“

Opačným směrem putoval Liam Lawson. V prvních závodech po návratu se mu příliš nedařilo, ale v Džiddě dokázal v kvalifikaci porazit týmového kolegu Isacka Hadjara.

„Je to stále ten talentovaný kluk, který za nás jezdil před několika týdny nebo měsíci,“ řekl Mekies. „Plně chápeme, jak obtížná může být situace na vrcholu startovního roštu, a jsme si jisti, že rychlost stále má.“

„Ví, že má plnou podporu. Dokázal to s námi zpracovat, učit se a zlepšit. A to už bylo vidět v Japonsku, Bahrajnu a v Džiddě – v každém závodě udělal krok vpřed. V Džiddě ho od Q3 dělilo jen asi půl desetiny. Jsme si jisti, že se vrátí k rychlosti, kterou předváděl loni.“