Ztrácíme na ostatní v celkovém přítlaku a přilnavosti, shodují se jezdci Ferrari

Jezdci Ferrari se shodují v tom, že SF1000 nemá problém v jedné konkrétní oblasti, ale je potřeba upgrady zlepšit jeho veškeré vlastnosti.

„V autě jsem se cítil dobře, ale na druhou stranu to pro nás není skvělý den,“ řekl Leclerc po pátku.

„Není to to, co jsme očekávali. Spousta aut je velmi blízko, což je na jednu stranu vzrušující vidět, ale na druhou stranu bychom chtěli bojovat o něco výše v pořadí.“

Podle Leclerca čeká Ferrari ještě spousta práce. „Vyvážení není tak špatné, ale není to ani ideální, takže musíme velmi tvrdě pracovat, abychom to zlepšili, stejně jako celkový výkon. Dále je to rychlost v zatáčkách, ve které ztrácíme ve srovnání s ostatními, celková přilnavost vozu... Myslím, že to není jen jedna věc, je to celý balíček, který musíme upgradovat.“

Podobně mluví také Sebastian Vettel. „Nedívali jsme se příliš na Renault, Racing Point a McLaren, takže je vždy těžké předvídat, s jakým množstvím paliva kdo jezdil. Myslím, že uvidíme v sobotu. Můžeme říct, že Mercedes vypadá nejrychlejší, Red Bull je trochu nejasný, nemyslím si, že ukázali všechno, ale doufáme, že na tom může být podobně.“

„Nemáme rychlost na to, abychom mohli bojovat, ale je na nás, abychom vyvíjeli a pracovali na zrychlení vozu. Myslím, že nám ve srovnání s ostatními chybí celková přilnavost a přítlak, trochu ztrácíme na rovinkách. Je to směs všech těchto věcí.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson