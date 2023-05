Zrušení závodu v Imole: Důsledky pro fanoušky, týmy i F1

Formule 1 chtěla letos odjet rekordních 24 závodů. Nakonec jich zřejmě bude maximálně 22. Po Číně byl zrušen také závod v italské Imole.

Velká cena Číny byla zrušena kvůli covidových restrikcím, které v zemi panovaly v době, kdy se muselo rozhodnout, zda se závod v Šanghaji uskuteční nebo nikoliv.

Závod v Imole byl pak zrušen ve středu kvůli povodním, které zasáhly region Emilia Romagna a kromě značných materiálních škod si vyžádaly také oběti na lidských životech.

Vstupenky

V průběhu dneška měl být personál vpuštěn na okruh, aby mohl vše rozebrat a zabalit. Už příští týden čeká F1 závod v ulicích Monaka.

Pořadatel už v tiskové zprávě potvrdil, že fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky (a mezi nimi byla jistě řada lidí z Česka) si budou moci vstupenky přeměnit na vstupenky pro rok 2024, nebo požádat o vrácení peněz.

Je to další náznak toho, že se letos Imola nepojede ani v náhradním termínu. Ve hře je přesun na rok 2026, což sice může vypadat podivně, ale jde o smlouvu. Imola ji má do roku 2025, takže by došlo k „prodloužení“ o rok – nebo přesněji by se letošní závod jel v roce 2026.

Odklad premiéry ATA

V Imole měla mít paradoxně premiéru nová pneumatika do mokra, která nepotřebuje zahřívací deky. Větším problémem je ale premiéra tzv. ATA – alternativní formát kvalifikace, kdy jezdci musí nasadit v každé z části kvalifikace konkrétní směs pneumatik. Cílem je snížit počet sad pro víkend ze 13 na 11.

ATA tak bude mít premiéru až na Hungaroringu, který měl být původně druhým ze dvou letošních víkendů, ve kterém experiment proběhne. Nyní bude muset F1 najít druhý víkend, ve kterém se ATA uskuteční. Logicky to nebude žádný z víkendů se sprintem.

Nové díly v Monaku, nebo až ve Španělsku?

Týmy chtěly v Imole nasadit nové díly. Například Ferrari ještě před zrušením závodu kvůli možným přeháňkám odložilo premiéru nového zadního zavěšení na Španělsko.

V Monaku je velké riziko, že nové díly budou poškozeny po nárazu do bariéry. Trať v Monaku je také dost specifická a v průběhu víkendu se rychle vyvíjí. Je tedy těžké analyzovat přínos nových dílů.

Asi nejočekávanější byl balíček od Mercedesu. Podle Motorsportweek a Motorsport.com by měl Mercedes možná trochu překvapivě nasadit nové díly už v Monaku.

Tým nechce jejich nasazení odkládat. Mercedesu se v předešlých víkendech nedařilo v kvalifikacích, která bude v Monaku klíčová.

Jezdci si také dříve stěžovali, že nemají důvěru ve vůz při brzdění, což je v Monaku samozřejmě důležité. V neposlední řadě jde o logistiku. Nové verze se z Imoly přesouvají rovnou do Monaka.

Pohonné jednotky

Menší počet závodů naopak nebude mít žádný vliv na komponenty pohonné jednotky – tedy kromě toho, že týmy mohou nyní komponenty pošetřit.

V minulosti byl počet komponent vázán na počet závodů, ale aktuálně je v článku 28.2 Sportovních pravidel počet komponent definován konkrétními čísly bez ohledu na počet grand prix v sezóně. Nedávno byl jen navýšen počet povolených komponent ze tří na čtyři v případě spalovacího motoru, MGU-H a turba.

Peníze

Rozpočtový strop je stanoven na 135 milionů dolarů, což ale není konečná suma. Mimo jiné je definován pro 21 závodů. Za každý další závod je navýšen o 1,2 milionu. Původně měl být ve výši 137,4 milionu dolarů, protože jsme měli mít 22 závodů. Po zrušení Imoly by však měla částka zůstat na stejné hodnotě. Ke změně by došlo v případě, že by byl závod zrušen nejméně tři měsíce předem. To byl případ Číny, která byla zrušena už v prosinci.

Samozřejmě nelze vyloučit, že se týmy a F1 dohodnou jinak, ale zatím tomu nic nenasvědčuje a je nepravděpodobné, že se najde shoda.

Týmy kvůli zrušení závodu ušetří větší část nákladů – určitě ne 100 %, protože část personálu a vybavení už byla na místě.

Díky tomu by se mohlo zejména větším týmům lépe dýchat, pokud jde o dodržení rozpočtového stropu, s čímž měl v roce 2021 problém Red Bull.

Na druhou stranu mohou týmy očekávat nižší příjmy z komerčních práv. Podle odhadů platí Imola 21 milionů dolarů. Podle neoficiálních údajů je to druhá nejnižší částka v kalendáři. Ještě o 1 milion méně platí Monako a nejvíce Džidda, Losail nebo Baku – kolem 55 milionů dolarů.