Zraněné city prezidenta FIA. Tim Mayer popsal, jak ho vyhodili pomoci SMS

Kromě Mayera opustila FIA také Janette Tan. Zástupkyně ředitele závodu Formule 2 měla převzít funkci ředitele závodu F2 v posledních dvou kolech sezóny. Ale její odchod znamená, že Rui Marques bude nyní ředitelem závodu F1 i F2.

„Vím, jak jsou obě tyto práce náročné,“ řekl Mayer pro BBC. „Ruie mám moc rád, ale bude na něj vyvíjen neuvěřitelný tlak.“

„Ředitelů závodů FIA ‚platinové úrovně‘, což je nejvyšší stupeň certifikace FIA, není mnoho. Já jsem jedním z nich. Je to spousta práce, a pokud tu práci děláte dobře, každý den se budíte s vředy při pomyšlení na všechny ty různé věci, na které musíte myslet.“

Z FIA v posledních měsících odešla řada lidí. Podle Mayera ji „docházejí lidé, kteří by mohli tyto práce vykonávat.“

Mayer také prozradil, že to byl Muhammad bin Sulajim, kdo tlačil na pokutováni jezdců za vulgární výrazy. Trest dostali Max Verstappen a Charles Leclerc.

„Jeho názor, že jezdci musí být za nadávky trestáni, je jeho názor a to, co se od té doby stalo, to odráží.“

Stewardi mají být nezávislí, ale prezident FIA se podle Mayera snažil do jejich práce zasahovat.

„Jsou chvíle, kdy se přímo zapojil do toho, aby dal najevo svůj názor. Ne přímo se stewardy, ale prostřednictvím svých zaměstnanců. Součástí práce stewardů je prosazovat politiku FIA v oblasti pravidel. Technicky vzato jsou sprostá slova zakázána, takže to není nefér. Jiná věc je, zda je rozumné řešit poměrně mírné nadávky.“

„Pro většinu jezdců je angličtina druhým, třetím nebo čtvrtým jazykem a pro každé motokárové dítě na světě je to první slovo, které se v angličtině naučí. Existují jiné způsoby, jak takové věci řešit, pokud není vaší touhou ukazovat svaly.“

Mayer uvedl, že byl propuštěn v úterý prostřednictvím textové zprávy od jednoho z asistentů prezidenta FIA.

„To, že federace, která se spoléhá na dobrovolníky, vyhodí prostřednictvím SMS někoho, kdo se významně zasloužil o její chod, nevypovídá o jejím vedení nic dobrého,“ řekl Mayer.

Mayer zastupoval pořadatele z Austinu při slyšení o „právu na přezkum“ kvůli rozhodnutí o pokutě po vniknutí fanoušků na trať po skončení závodu. Podobná situace při letošní Velké ceně Kanady vedla jen k varování, takže z pokuty samozřejmě nebyli na Okruhu Amerik nadšeni.

Mayer, který v odvolání vystupoval jako sportovní organizátor tří grand prix v USA, uvedl, že jeho zapojení do odvolání nejprve vedlo k tomu, že byl na začátku tohoto měsíce odvolán z panelu stewardů při Velké ceně Sao Paula, a poté byl tento týden vyhozen z funkce stewarda 2025.

„Oficiálním důvodem, který bude uveden, je, že se domnívali, že došlo ke střetu zájmů s FIA, protože jsem vedl právo přezkumu v roli organizátora,“ řekl Mayer.

„Ale to není důvod, proč jsem byl vyhozen. Být organizátorem je role, kterou jsem plnil ve prospěch FIA více než 12 let. Není to nic nového.“

„Přestože se celá záležitost vyřešila v tichosti a smírně, on je stále naštvaný a rozhodl se mě vyhodit. Po patnácti letech dobrovolné práce stewarda, deseti letech výuky dalších stewardů a stovkách hodin dobrovolné práce v jiných funkcích jsem dostal textovou zprávu od jednoho z jeho asistentů.“

Z dokumentu nakonec bylo vypuštěno konstatování, že organizátoři „nepřijali přiměřená opatření“.

„V americkém právnickém jazyce je to synonymum pro nedbalost, což je pro americkou právnickou osobu problematické,“ řekl Mayer.

„Po slyšení o právu na přezkoumání nám následně stewardi dali za pravdu a změnili trest na porušení článku 26.7 předpisů F1, který říká, že nikdo nesmí na trať dříve, než jsou všechny vozy v boxech, což je konstatování faktu. Někteří fanoušci se na trať skutečně dostali.“

„V tomto procesu se objevily zraněné city ze strany prezidenta, což si myslím, že je zvláštní, protože nebyl důvod, aby byly zraněny jeho city, když všichni ostatní to řešili profesionálním způsobem.“