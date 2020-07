Zpackal jsem to, říká Russell o závodě a odhaluje rakouskou záhadu Williamsu

Russell v závodě vyjel mimo trať a propadl se v pořadí. Kromě toho ale ani rychlost jeho williamsu nebyla nejlepší. Naděje, že tým získá body, se velmi rychle rozplynula.

„Omlouvám se týmu, úplně jsem to na startu zpackal,“ řekl Russell po závodě.

„Měl jsem dobrý start, udržel jsem pozici a když jsem se snažil udržet svou pozici na vnějšku šesté zatáčky, tak jsem tam vše ztratil, nebyl tam žádný grip. Netřeba nic dodávat, omlouvám se týmu.“

Záhada s rychlostí

„Přistoupili jsme k víkendu s tím, že v kvalifikaci se budeme trochu trápit, a pak bychom měli mít ve srovnání s kvalifikací lepší závodní tempo. Tohle jsme se naučili při testování a je to vlastně také to, co jsme se dozvěděli v pátek při prvním závodním víkendu v Rakousku.“

„Přesto oba závody a obě kvalifikace byly naprostým opakem. V kvalifikaci jsme měli silné tempo a v závodě jsme se upřímně řečeno trápili.“

„Naše rychlost byla obzvláště pomalá a byly to dva týdny za sebou. V těchto dvou závodních víkendech jsme si mysleli, že naše závodní rychlost bude silnější než naše kvalifikační rychlost a bylo to naprosto opačně. Musíme to pochopit a zlepšit.“