Zoufalý pokus, říká Ricciardo na adresu Strolla. Abiteboul upozornil na spolehlivost

Sergio Pérez postupoval startovním polem. Jeho týmový kolega byl po nemalou část závodu zaseknutý za Danielem Ricciardem. K útoku se Stroll odhodlal až v předposledním kole ve třetí zatáčce. Oba ale skončili mimo trať, čehož využil Lando Norris. Nakonec z toho všeho vyšel nejhůře Ricciardo, který dokončil závod na osmém místě.

Sportovní komisaři se podívali na jeho souboj se Strollem, ale vyhodnotili ho jako závodní incident.

„Ve skutečnosti mě ani nepředjel,“ řekl Ricciardo. „Vytlačil nás oba z tratě. Vždy jsem vůči sobě kritický, měl jsem mu to tam zavřít, ale nemyslel jsem si, že se o to pokusí. Myslím, že to bylo zoufalé. Lando se blížil, a tak musel něco udělat, protože jinak by ho sežral za živa. Vzal jsem to k vrcholu zatáčky a tam jsme se srazili. Byl to frustrující konec. Je škoda ukončit závod takhle.“

Ocon nedokončil

Ricciardův týmový kolega Esteban Ocon musel odstoupit kvůli problému s chlazením.

„Tento víkend byl hodně emotivní,“ řekl Cyril Abiteboul. „Po sobotní kvalifikaci to byly pozitivní emoce. Oba vozy dosáhly Q3 a Esteban ukázal v extrémních podmínkách velmi silné tempo, což dokazuje jeho vynikající jezdecké dovednosti ve druhé kvalifikaci s námi.“

„V neděli byly emoce po dalším odstoupení u jednoho z našich aut mnohem bolestivější. Bylo to způsobené stejným problémem jako minulý víkend. Vyvinuli jsme velké úsilí, abychom se vrátili, prozkoumali části v Enstonu a poslali je zpět na trať, ale zjevně je tu něco, co jsme přehlédli.“

„Tato úroveň spolehlivosti je v tak těsném startovním poli nepřijatelná. Závod také ukázal, že na přímé konkurenty nám něco schází.“

Podle Abiteboula byl druhý závod zklamáním, ale zase by podle něj nebylo vhodné zapomínat na to, že se tým na Red Bull Ringu ve srovnání s předešlým rokem zlepšil.