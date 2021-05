Zoufale potřebujeme Péreze vpředu, zní z Red Bullu

Tandem Vettel, Webber fungoval dobře, i když to jiskřilo. Dvojice Verstappen, Ricciardo fungovala také poměrně dobře, ale od odchodu Australana má Red Bull problém sehnat jezdce, který by byl s Verstappenem na podobné úrovni. Nefungovalo to s Gaslym, Albonem a zatím ani s Pérezem.

Verstappen získává pódia a má 80 bodů, Pérez na první pódium s Red Bullem čeká a bodů má jen 32. Nejde ale je o body v Poháru konstruktérů, ještě důležitější je mít dva vozy vpředu a omezit tak strategické možnosti Mercedesu.

„Myslím, že se mu začíná dařit,“ řekl Horner o Pérezovi pro Motorsport.com. Mexičan v sobotu bojoval s ramenem a nezajel zrovna nejlepší kvalifikaci. V závodě byl pak jeho soupeřem hlavně Ricciardo.

„Jeho závod ovlivnil Ricciardo,“ pokračuje Horner. „Nepodařilo se mu dosáhnout pokroku na trati, na které se obtížné předjíždí.“

„Zoufale potřebujeme, aby byl bízko, aby Mercedes neměl strategické možnosti, jaké měl. Jsem přesvědčen, že se toho od Checa dočkáme, až s větším množstvím času v autě přijde více sebevědomí.“

Verstappen v neděli večer pro Ziggo Sport řekl, že být „sám“ vpředu není dobrá situace.

„Snažil jsem jet svůj závod co nejlépe a starat se co nejlépe o pneumatiky, ale jsme pomalejší a také více opotřebováváme pneumatiky. V určitém okamžiku pak už prostě nemáte šanci. A v boji jsem vždy sám. Klidně mohou udělat další zastávku, protože za nimi je mezera. To samozřejmě taky nepomáhá.

Podle Verstappena by Mercedes nemohl udělat druhou zastávku, pokud by tam byl Pérez. „Nemohli by alespoň zastavit podruhé. Na konci závodu by to bylo jen o tom, kdo má pneumatiky v lepším stavu.“

Situace, které Red Bull čelil v Barceloně, byla téměř totožná jako v Maďarsku 2019, kdy měl Hamilton v podobném souboji s Verstappenem za sebou volný prostor díky tomu, že Pierre Gasly nebyl dostatečně rychlý. Hamilton zajel do boxů pro nové pneumatiky a za identických okolností si dojel pro vítězství.

„Fakta jsou naprosto jasná. Dva vedoucí jezdci byli tak daleko před zbytkem, že Lewis měl volnou zastávku jako v Maďarsku. Musel se dostat jen před svého týmového kolegu a to nikdy nebyl problém. Z tohoto důvodu tam potřebujeme strategicky obě auta, aby tuto možnost Mercedes neměl.“