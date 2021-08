Znovu vyřazen Mercedesem. Verstappena mrzí ztráta bodů v posledních závodech

Minulý závod ve Velké Británii skončil pro Verstappena už v prvním kole nehodou po souboji s Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, největším soupeřem v boji o titul.

Dnes ve Velké ceně Maďarska Verstappen doplatil na chybu Hamiltonova týmového kolegy Valtteriho Bottase, který na vlhké trati na startu zezadu narazil do Landa Norrise, který následně vrazil do boku Verstappenova red bullu.

Incident, po kterém musel odstoupit také Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, stál Nizozemce mnoho pozic a jeho vůz byl výrazně poškozen. Do cíle nakonec dojel na desáté pozici, zatímco Hamilton skončil třetí.

Verstappen přišel o průběžné vedení v šampionátu, kde se před letní přestávkou s náskokem šesti bodů usadil Hamilton.

Verstappen je podle svých slov zklamaný, že spousta „podivných momentů“ jej stojí body v souboji se sedminásobným mistrem světa.

„Je to zklamání. Ale vím, že až po přestávce znovu vyrazíme, budu tam znovu, pokusím se udělat to nejlepší, doufám také, že můj vůz bude konkurenceschopný, ale uvidíme,“ řekl Verstappen.

„Je to mnoho podivných momentů, které nás stojí spoustu bodů. (Mercedesy) Jsou samozřejmě velmi rychlé. Nikdy se nevzdáme. Musíme se soustředit na sebe, stále tlačit a uvidíme, kde skončíme.“

Verstappen po závodě řekl, že vůz byl po nárazu Norrise značně poškozen a bylo „téměř nemožné“ jej ovládat.

„Znovu vyřazen Mercedesem, to nechcete. Od té chvíle mi chyběla celá strana vozu, oblast bargeboardu (aerodynamický prvek na boku vozu, pozn. redakce) a podlaha byly také poškozeny. Upřímně, bylo téměř nemožné to ovládat. Stále jsem se snažil a získal jsem jeden bod, aspoň něco. Ale není to to, co chcete.“

Vývoj šampionátu z pohledu Verstappena