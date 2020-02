Zničíte evropský automobilový průmysl, říká Prost o posedlosti elektromobily

Některé vlády chtějí nejpozději od roku 2040 zakázat prodej aut s benzínovým, naftovým nebo hybridním motorem. Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost, který včera oslavil 65. narozeniny, je kvůli tomu naštvaný. Podle něj jde jen o politická gesta a celkově to ani nepřispěje k výraznému snížení emisí.

„Jsem opravdu naštvaný tím, co dnes vidím v automobilovém průmyslu,“ řekl Prost pro Motorsport.com.

„Chystáme se vše přenechat čínskému automobilovému průmyslu, který zde za 10 let představí svá auta a to se mi nelíbí.“

„Je mi to jedno, protože nejsem součástí průmyslu, ale opravdu to nesnáším. Je to velmi hloupá regulace.“

„V příštích deseti letech přijdeme, a to vám garantuji, o milion lidí v automobilovém průmyslu, pokud to nezměníme.“

„Mluvíme o Bruselu, o Evropě, ale proč nemáme všechny zástrčky stejné a stejný systém dobíjení? Máme ve Francii dva konkurenty a mají dva různé systémy. To je naprostá hloupost.“

Prost říká, že pro něj je klíčovým problémem to, že lidé jsou nuceni opustit auta s benzínovým a naftovým motorem, ale hybridy nemusí být paradoxně šetrnější k životnímu prostředí. Jde totiž o hmotnost baterie.

Dopady na F1

Honda se už nechala slyšet, že kvůli současné situaci v automobilovém průmyslu, která si mimo jiné žádá velké investice, se může dostat pod tlak, pokud jde o další setrvání ve F1.

„Když se mě ptáte na F1, vždy odpovím: nejprve se postarejte o automobilový průmysl a F1 pak bude velmi zdravá,“ řekl Prost.

„Byl jsem ten, kdo prosazoval nový motor. Nezapomínejte, že první projekt byl dokonce čtyřválec, protože jsme si mysleli, že to je nejbližší technologie (k silničnímu vozu), kterou budeme s turbo motorem v budoucnu mít. Ale musíme být upřímní – pro F1 to nefungovalo. Fanouškům se to moc nelíbí.“

„Nechcete přejít na elektřinu, protože máme FE a víte, jak obtížné to bude pro FE v budoucnu. Kvůli okruhům, kvůli technologii a kvůli penězům bude pro ně velmi obtížné se dále rozvíjet.“

Podle Prosta je nyní obtížné říct, jaká bude budoucí technologie ve formuli 1.

„Pokud za deset let přejdeme na vodík, měli bychom jinou filozofii. A proč ne? Ale kdo stiskne tlačítko a učiní takové rozhodnutí? Je to velmi obtížné, ale je dobré položit tuto otázku.“

„Musíme neustále hovořit o udržitelnosti, o tom, co můžeme udělat, ale technologie je velmi, velmi obtížná. Nemůžeme, jako tomu bylo v mé době, sledovat trend automobilového průmyslu. Dnes je mnohem více obtížný.“

Foto: Renault