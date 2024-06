Znervózňovat se tím, že se konkurence zlepšuje? Ztráta energie, tvrdí Verstappen

I když má Max Verstappen po 10 odjetých závodech v pořadí jezdců pohodlný náskok ve výši 69 bodů, zdá se, že Red Bull momentálně nemá před konkurencí v čele s Landem Norrisem z McLarenu prakticky žádnou výkonnostní výhodu.

To je velký rozdíl oproti úvodu sezony, kdy Verstappen dojížděl do cíle závodu i s náskokem několika desítek sekund před jezdci jiných týmů.

Nizozemský jezdec se však podle svého tvrzení nenechává sílící konkurencí rozhodit.

„Můžete přemýšlet o možných zlepšeních ze strany jiných týmů, ale je to jen plýtvání energií,“ prohlásil pilot Red Bullu, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Jsem dostatečně zaneprázdněn snahou optimalizovat náš vůz a úsilím ho ještě vylepšit, což zahrnuje diskuze o spoustě věcí s inženýry. Jde o to najít řešení, abych se udržel na špici,“ podotkl Verstappen, který se snaží soustředit pouze na svůj tým a vlastní výkony.

„Vše záleží na tom, co ostatní týmy nasadí. Nemohu ale koukat na to, co dělají. Jediné, co mohu ovlivnit, je dění v našem týmu. A na to se soustředím,“ dodal trojnásobný mistr světa.