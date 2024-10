Znepokojuje nás to, říká Brown o zařízení Red Bullu. Horner mluví o paranoie v paddocku

Red Bull odmítá, že by svým zařízením pro úpravu výšky přední části podlahy porušil pravidla.

Velkým tématem je v Austrálii mechanismus, který Red Bullu umožňuje měnit nastavení výšky přední části podlahy (tzv. T-Tray). Podobný mechanismus mají samozřejmě všechny týmy, ale v případě Red Bullu se nachází uvnitř vozu – v oblasti nastavení pedálů. Soupeři tak mají podezření, že by Red Bull mohl nastavení měnit v režimu parc fermé, což by bylo nelegální.

FIA ale důkazy, že Red Bull své zařízení „zneužívá“, nemá. Přesto byla přijata opatření a Red Bull svůj vůz upraví.

FIA si v Austinu zařízení Red Bullu detailně prohlédla. Podobnou inspekci ale provede také u dalších týmů.

„Protože si myslím, že jeden z našich soupeřů trochu naříkal,“ řekl Horner pro Sky Sports o tom, proč se zařízení Red Bullu řeší.

„A je to práce FIA, aby se těmito věcmi zabývala. Je to na seznamu open source komponent, takže je to veřejně dostupné už tři roky.“

„FIA s tím podle mě nemá problém, jenom musí uspokojit paranoiu jinde v paddocku.“

„Každé auto má nástroj, kterým se dá nastavit to, čemu říkáme přední část podlahy, tedy bryndák, a ten náš je umístěn vpředu před prostorem pro nohy. Je tam myslím už přes tři roky.“

„Musíte mít venku pedály, ostatní panely a potrubí, abyste se k němu dostali, takže je to jako s jakýmkoli jiným nastavením na autě.“

McLaren je znepokojen

Umístění zařízení znemožňuje, aby se k němu dostal jezdec, když sedí ve voze. „Museli by mít hodně dlouhé ruce,“ žertoval Zak Brown. Soupeři se domnívají, že se zařízením by mohli v parc fermé manipulovat mechanici.

McLaren uvedl, že FIA musí zjistit, zda Red Bull použil zařízení k nastavení T-tray, když byl vůz v parc fermé. „Naše otázky se týkají spíše toho, co se mohlo stát v minulosti, a pochopení, zda to bylo použito nevhodným způsobem,“ řekl Brown.

„Pokud porušíte pravidla parc fermé, je to obrovské porušení. Pokud k tomu došlo, měly by z toho být vyvozeny důsledky, které by v konečném důsledku záležely na FIA.“

„Ve sportu jsme to už viděli. Viděli jsme to v našem sportu, viděli jsme to v baseballu, viděli jsme to ve fotbale. Takové věci se stávají.“

„Důvěřujeme FIA, že se tímto problémem bude dále zabývat. My se jen ptáme, ale je na FIA jako našem regulátorovi, který odvádí skvělou práci, aby se tím zabývala a přišla s řešením, které bude transparentní a uspokojivé pro všechny týmy. Myslím, že nejsem sám, koho znepokojuje to, co jsme viděli a slyšeli.“

Vozy F1 jsou v podmínkách parc fermé monitorovány kamerami. Brown očekává, že FIA zjistí, zda bylo zařízení použito, i když nemělo.

„Proč byste ho navrhovali tak, aby byl uvnitř vozu, když u ostatních devíti týmů je navržen tak, aby byl mimo vůz,“ ptá se Brown v rozhovoru pro Sky Sports.

„Také mi úplně nesedí komentář, že se to nedá upravit. Tak proč má FIA pocit, že to musí zapečetit? Pokud není přístupný po nebo během parc fermé, tak proč na něj dávat pečeť? Takže jsem velmi rád, že se tím FIA zabývá.“

„Myslím, že je třeba provést velmi důkladné vyšetřování, protože pokud se dotknete auta z hlediska výkonu po parc fermé nebo v parc fermé, je to zcela jasné – jde o podstatné a zásadní porušení, které má obrovské následky.“