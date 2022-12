Znáte vůbec ředitele Ferrari? Vigna má být nyní aktivnější (+ další novinky z Maranella)

V Maranellu je rušno i klid současně. Tým pracuje na novém voze, ale dochází také ke střídání v čele týmu.

V továrnách týmů nyní probíhají přípravy nových vozů. Nejinak je tomu v Maranellu. Přestože je Ferrari v mnoha ohledech konzervativní, v případě názvů vozů tomu tak není. Na rozdíl od mnoha konkurenčních týmů má Ferrari každý rok jiné označení vozu – ačkoliv často se objevuje v názvu aktuální rok.

Vůz Ferrari zatím vzniká pod interním označením „675“. Na oficiální název vozu si budeme muset počkat a pravděpodobně se ho dozvíme až krátce před prezentací, která je naplánována na 14. února.

Podle Motorsport Italia jsou první data ze simulací povzbudivé a ukazují na zlepšení. Opět ale platí známá poučka, že nikdo neví, co dělá konkurence...

30 koní 15 koní k dobru

Kromě vozu se v Maranellu pracuje také na pohonné jednotce. Vývoj současných pohonných jednotek je sice zmrazen, ale lze pracovat na spolehlivosti, se kterou mělo Ferrari v letošní sezóně problémy nebo na integraci motoru a jeho „okolí“.

V motorovém oddělení je ale prý už ticho. Práce je hotová. Inženýři se snažili vše dokončit do konce roku, protože kvůli vývoji nových pohonných jednotek bude zaveden rozpočtový strop (samostatný) také na motoráře.

Objevily se spekulace, že pohonná jednotka v roce 2023 má mít až o 30 koní více. To by byl skutečně velký nárůst, ale realita bude trochu jiná. Ferrari už na začátku sezóny vyjelo s pohonnou jednotkou, která měla asi o 15 koní méně, než verze na testovací stolici. Nesmíme zapomínat, že motor by měl vydržet asi sedm závodů.

V průběhu sezóny se však objevila řada problémů se spolehlivostí, a tak Ferrari muselo výkon motoru dále snížit – zhruba o dalších 15 koní. Mezi testovací verzí a realitou byl tak rozdíl zmíněných 30 koní.

V posledním víkendu sezóny se po několika zásazích na zlepšení spolehlivosti pohonná jednotka Ferrari vrátila k podobnému výkonu jako při Velké ceně Bahrajnu na začátku sezóny.

Ferrari poté v práci pokračovalo, takže na začátku sezóny 2023 by se měl výkon pohonných jednotek definitivně vrátit tam, kde měl původně být. Ve srovnání s velkou části letošní sezóny půjde o nárůst asi 15 koní.

Výměna šéfa

Velká změna se ale děje v zákulisí. Mattia Binotto po 28 letech opouští Maranello. Jeho nástupcem bude Frédéric Vasseur. Předávání otěží už začalo. Vasseur by se měl v Maranellu objevit oficiálně poprvé 9. ledna.

Frédéric Vasseur není pro fanoušky formule 1 neznámou osobou. Po krátkém působení u Renaultu působil u Sauberu (Alfy Romeo).

Znáte ale současného ředitele Ferrari? Benedetto Vigna se ujal funkce v červnu 2021. Zatím ale nebyl příliš vidět... nebo spíše vůbec. Podle Motorsport Italia má být ale nyní aktivnější a pomáhat Vasseurovi.

Vigna je zkušený byznysmen. Není to formulový inženýr, ale k technice má více než blízko. Vystudoval fyziku a je vynálezcem trojrozměrného pohybového senzoru, který byl původně aplikován do airbagů v autech. Po zmenšení jeho velikosti a ceny byl senzor použit v bezdrátových ovladačích konzole Nintendo Wii.



Benedetto Vigna. Foto: Ferrari