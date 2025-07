Známkování jezdců: Hodnocení za GP Británie jasně ovládl Hülkenberg

Vůbec poprvé se v rámci čtenářské ankety webu F1sport stal nejlepším jezdcem výkonu pilot stáje Sauber.

Díky skvělé jízdě v Silverstone se o to postaral Nico Hülkenberg, jehož cestu za třetím místem hlasující ocenili známkou 9,7 bodu (z 10 možných). V tomto kontextu připomeňme, že se Hülkenberg v Británii při svém 239. startu v F1 dočkal prvního pódia v kariéře, a to přesto, že do závodu vstupoval až z 19. příčky.

Po Hülkenbergovi druhé nejvyšší hodnocení v naší anketě obdržel vítěz závodu Lando Norris, který dosáhl na známku 8,4 bodu.

Nedaleko zisku „osmičky“ byli také druhý pilot McLarenu Oscar Piastri (7,8) a zástupce stáje Alpine Pierre Gasly (7,6).

Hranici sedmi bodů překonal už jen Lewis Hamilton (7,4), i když Brit tentokrát nedokázal navázat na své předchozí úspěchy v Silverstone a dojel těsně za pódiovými umístěními.

Nejslabší známku si pak již podruhé v řadě připsal Júki Cunoda (1,9).