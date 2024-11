Známkování jezdců: „Devítky“ pro Verstappena a jezdce stáje Alpine. Propadl naopak Stroll

Po delší době se Max Verstappen dočkal triumfu ve velké ceně, a tentokrát to byl opravdu výjimečný výkon, když dokázal v deštivých podmínkách ovládnout závod poté, co do něj startoval ze 17. příčky.

Čtenáři webu F1sport pilotovi Red Bullu za jeho výkony během celého udělili vysoce nadprůměrné ve výši 9,1 bodu (z 10 možných).

Za Verstappenem cílem na promáčeném Interlagosu dojeli piloti stáje Alpine, která v Brazílii zaznamenala s přehledem nejlepší letošní výsledek. Snahu Estebana Ocona (8,8) a jeho týmého kolegy Pierra Gaslyho (8,7) ocenili i naši čtenáři, kteří oběma francouzským jezdcům přisoudili „zaokrouhlenou“ devítku.

Přes hranici sedmi bodů se z dalších pilotů dostal už jen George Russell (7,3 bodu). Relativně nedaleko k ní pak měl i Charles Leclerc (6,6 bodu).

Naopak nejhůře hodnoceným pilotem byl tentokrát Lance Stroll (1,3 bodu). Kanadský pilot se sice dokázal kvalifikovat v první desítce, ale nakonec se mu osudnou stala chyba v zaváděcím kole, po které musel své snažení vzdát.