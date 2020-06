Zmrazení vývoje: Jak funguje nový žetonový systém?

Dobře už bylo. Z pohledu inženýra formule 1 určitě. Nedávno jsme psali o částečném zmrazení vývoje pohonných jednotek. Nová technická pravidla (ke stažení v pdf) zmrazila částečně také vývoj letošních vozů a těch pro příští rok. Chtělo by se říct, že si inženýři pořádně „zavyvíjí“ až od prosince, kdy začne vývoj vozu pro rok 2022 podle revolučních technických pravidel.

Tento vývoj je totiž nyní – hádejte co, také zmrazen. Problém je, že nová technická pravidla jsou podle mnohých dost restriktivní a nenabízí tolik prostoru pro kreativitu.

Žetony

Ale zpět k aktuální situaci. Formule 1 vrátila do hry žetonový systém. Tentokrát se netýká pohonných jednotek ale samotného vozu a inženýři si s nimi moc neužijí. Spíše naopak.

Technická pravidla uvádí seznam komponent vozu, které budou od letošního roku až do konce toho příštího zmrazeny. Na seznamu je přes 13 oblastí a na čtyři desítky dílů. Jedná se o části převodovky, zavěšení, nárazové struktury, brzd, palivového systému, hydrauliky, chlazení, olejového systému, elektrické systémy. Dokonce na něm najdeme i zařízení pro boxy nebo systém pro pití jezdce.

Aerodynamika je na seznamu také ale jde pouze o mechanismus pro seřízení zadního křídla a „prkno“ na podlaze vozu. Vývoj aerodynamiky tak omezen není a týmy mohou dle libosti nasazovat nová přední, zadní křídla, deflektory apod.

Zmrazení uvedených komponent je ale po všech stránkách přísné. Každý tým má k dispozici jen 2 žetony. Některé díly mají „váhu“ jednoho, některé dvou – jinými slovy mohou inženýři změnit jeden velký díl nebo dva malé.

Vše je doplněné o termíny, do kterých musí tým nahlásit, co chce změnit. Začaly běžet po otevření továren. Většina rozhodnutí musí být přijata ještě před Rakouskem, takže je to tak trochu cesta do neznáma. Poté začne zmrazování komponent, které bude finálně dokončeno v září.

Do paradoxní situace se mohou dostat menší týmy. Pokud nakupují některé komponenty od velkého týmu (jako třeba Haas) a ten provede změnu, musí ji provést také, takže jim nakonec nemusí zůstat žádný žeton. Situace ale může být i opačná.

Racing Point používá převodovky od Mercedesu, ale kupuje vždy rok staré. V Rakousku tak vyjedou s těmi z roku 2019, které nejsou zmrazeny, takže je lze upravit. V příštím roce nasadí tým letošní převodovky, které už budou zmrazeny ale Racing Point na ně nemusí vynaložit žádné žetony, protože budou homologovány na voze Mercedesu. Pokud se Mercedes rozhodne v příštím roce provést změny na převodovce, vynaloží na to jen své žetony.

„Vyžaduje to speciální logistiku a spoustu papírování,“ řekl Andy Green pro Auto Motor und Sport.

„Omezení jsou velmi přísná, ale pokud jste chytří a máte peníze, můžete dobře vyvinout vůz 2021, zejména v našem případě, kdy nakupujeme části šasi a převodovku od jiného výrobce. Tyto díly můžeme dále upravit, protože zaostáváme rok.“

Pokud se tým rozhodne použít žetony na úpravu komponenty a vylepšení se nepovede, má problém. Další verzi komponenty už totiž nasadit nelze.

Žetonový systém ale není podle Greena úplně neprolomitelný. „Pokud mám problém, který ohrožuje spolehlivost vozu, mohu reagovat se souhlasem FIA, abych problém vyřešil. Nestálo by to žádný žeton.“

Ferrari se obává, že zmrazení omezí možnost dohnat ztráty na soupeře. Green je ale optimista. „Špatné auto v roce 2020 nemusí být automaticky špatným vozem v roce 2021. Stále máme dostatek prostoru, abychom s tím něco udělali.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene