Zmrazení nákladů F1 pomohlo týmu Alfa Romeo přežít, přiznal Vasseur

Pokud by se týmy nedohodly na odložení zavedení nových pravidel, ponechání současných monopostů také pro sezónu 2021 a omezení vývoje, mohl by bývalý tým Sauber čelit odchodu z F1.

„Nikdy není jednoduché udělat takové rozhodnutí, protože vždy máte obavy, že byste tím mohli dát výhodu někomu jinému nebo jinému týmu. Byli jsme v tak obtížné situaci, že jsme museli (souhlasit s omezením nákladů a zmrazením vývoje),“ řekl Vasseur pro Motorsport.com.

„Když máte pocit, že v Barceloně (během předsezónních testů, pozn. redakce) nepodáváte dobrý výkon, nechcete zmrazit vývoj vozu pro dalších 18 měsíců. To se naštěstí nestalo, protože si nejsem jistý, že bychom to dokázali přežít.“

Podle Vasseura byl rok 2020 „revoluční“, protože pandemie koronaviru donutila týmy spolupracovat více než dříve.

„V těžkých chvílích také vidíte solidaritu skupiny. Během pár týdnů jsme dokázali udělat více než za posledních deset let. Snížili jsme rozpočtový strop, změnili pravidla a FOM během pár týdnů sestavila neuvěřitelný 17dílný kalendář. Během velmi krátké doby došlo ke spoustě věcí, že mi to přišlo skoro jako revoluce v myšlení F1.

„Nyní musíme toto myšlení zachovat, protože myslím, že do budoucna budeme čelit novým problémům. Když ale pracujeme společně, jsme schopni situaci poměrně rychle zlepšit.“

Pokračování spolupráce

Spolupráce týmu z Hinwilu s Alfou Romeo bude pokračovat i v roce 2021. Jak Sauber, tak italská automobilka spolupracují také při vývoji silničních vozů Alfa Romeo.

„Pro nás je to klíčové. Nechci mluvit o finančních aspektech, ale určitě je to také součást, je to spíše motivace, že si můžete dovolit najmout lidi pro rozvoj společnosti,“ říká Vasseur.

„Skutečnost, že první vítěz mistrovství světa Alfa Romeo s námi prodloužila smlouvu a chce rozvíjet partnerství je hezkou odměnou, pro nás je to ale také další krok. Nyní hodně spolupracujeme po automobilové stránce a pro společnost je to dobré partnerství.“