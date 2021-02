Zmrazení motorů a dřívější příchod těch nových. Formule 1 rozhodne 11. února

Formule 1 už měla o návrhu hlasovat před několika dny, ale došlo k odkladu. Nově se bude hlasovat 11. února.

Formule 1 by měla od příštího roku zmrazit vývoj pohonných jednotek. Letos tak mohou výrobci nasadit nové verze a totéž bude zřejmě platit pro začátek příští sezóny. Od prvního závodu 2022 ale už na pohonné jednotky nebude moci nikdo sáhnout – kromě nutného vývoje pro zlepšení spolehlivosti.

Inženýry čeká nejen standardní vývoj ale také nutné úpravy. Současné spalovací motory využívají palivo s obsahem 5,75 % biosložky. Nově tento podíl vzroste na 10 %.

Podobný krok umožní Red Bullu převzít pohonné jednotky od Hondy, která na konci roku z F1 odejde. V Milton Keynes si dokáží motory vyrobit, ale neuměli by je vyvíjet a držet tak krok se soupeři.

Důvodem pro zmrazení rozhodně nejsou jen potřeby Red Bullu. Výrobci ušetří náklady na vývoj a mohou se začít připravovat na dřívější příchod nových pohonných jednotek, které by měly být opět hybridní, budou nejspíše vycházet z těch současných, ale budou levnější a jednodušší – dříve se spekulovalo o standardizaci některých částí (třeba baterie, MGU-K) i zrušení MGU-H.

Nové pohonné jednotky by měly do F1 přijít dříve, než se původně plánovalo – už v roce 2025. Teprve s jejich příchodem se do F1 dostane i větší (až 100 %) podíl syntetického paliva.

Problémy v ráji?

Red Bull už zřejmě čeká jen na schválení zmrazení vývoje. Podle Auto Motor und Sport (AMuS) by měl návrh projít. Druhá část plánu v podobě dohody s Hondou na převzetí technologie a duševního vlastnictví by měla být už hotová, ale její uzavření zřejmě neprobíhalo tak hladce, jak se tvrdilo.

Podle AMuS chtěla Honda hned na začátku zajistit, aby se data a konstrukční podrobnosti nedostaly do rukou třetí strany nebo budoucím motorovým partnerům Red Bullu. Spekuluje se, že by v roce 2025 mohlo do F1 vstoupit Audi a je více než jisté, že by spolupracovalo právě s rudými býky.

BOP?

V roce 2022 se zmrazí nejen vývoj ale také veškeré ztráty. Je otázkou, jak velké rozdíly to budou. Diskutuje se tak o možnosti jakéhosi motorového BOP (balance of performance).

Proti je Mercedes, který samozřejmě nemyslí na své zájmy ale na dobro formule 1. BOP v jakékoliv podobě je podla Tota Wolffa proti DNA formule 1. V tom má ale šéf Mercedesu opravdu velký kus pravdy.

Podle AMuS se počítá s tím, že výrobci budou muset akceptovat rozdíly až 2 procenta, což je velmi zhruba okolo 20 koní. Pokud se někdo do tohoto okna nevejde, může dostat pomoc. Jak? O tom se diskutuje. Existují fakticky dvě možné cesty – pravidla a vývoj. V prvním případě by mohl výrobce, který by ztrácel, využívat větší průtok paliva (nyní 100 kg/hod). Druhá možnost je výrazně složitější a nákladnější – dát možnost tomu, kdo ztrácí, vyvíjet. Tato možnost je však nemožná pro Red Bull, pokud by jeho „přemalované“ motory Honda ztrácely.