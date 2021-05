Zmizet ještě neumím, říká Mazepin o incidentu v kvalifikaci

Lando Norris skončil v kvalifikaci na devátém místě a byl poražen týmovým kolegou Danielem Ricciardem, který odstartuje ze sedmého místa.

Britský mladík si stěžoval, že mu celou kvalifikaci ovlivnil incident s Mazepinem. Po něm musel v Q1 vyjet znovu, nasadit novou sadu pneumatik, která mu pak scházela v poslední části, kde první pokus odjel na použitých pneumatikách.

Räikkönen a Cunoda, kteří se chystali zajet do boxů, předjeli Mazepina. Následně uhýbali Norrisovi, na kterého byli svými týmy upozorněni. Mazepin, který byl v přípravném kole, oba ve 14. zatáčc předjel a zablokoval tak Norrise v rychlém kole.

Podle sportovních komisařů to byla pro Mazepina složitá situace, ale měl zůstat za oběma vozy a poté jet za Norrisem. Za zdržení soupeře mu dali penalizaci třech míst a jeden trestný bod. Vzhledem k tomu, že se Mazepin kvalifikoval na posledním místě, pořadí na startovním roštu to nikterak neovlivnilo.

Dohoda mezi jezdci je taková, že se zejména v závěru kola vozy chystající se na rychlé kolo nepředjíždí.

Ve videohovoru s novináři Mazepin řekl: „No, jestli se nepletu, někdo z videohovoru se předtím ptal na džentlmenskou dohodu jezdců v poslední zatáčce v Bahrajnu. Myslím, že tohle byl velmi názorný příklad toho, že to ve formuli 1 tak nějak nefunguje.“

„Od doby, co o tom vím, jsem se to opravdu snažil dodržovat, ale je to velmi obtížné, když vás v poslední zatáčce, která je velmi pomalá a úzká, předjedou dvě auta.“

„Při délce vozu, která je dva a půl metru, tam prostě třetí auto nedostanete, zvláště když čtvrté auto přijíždí v plné rychlosti. Neměl jsem pocit, že by bylo možné se zařadit za ně, protože bych nechal zadní část auta v závodní stopě.“

„Jediná možnost byla jet, což jsem udělal. A ano, bohužel to dopadlo takto. Nejsem naštvaný, protože jsem toho opravdu nemohl moc udělat, kromě toho, že bych zmizel, což bohužel zatím nedokážu.“