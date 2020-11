Změny v roce 2022 nás mají zastavit, myslí si Wolff

Původně měly změny pravidel začít platit už za necelé dva měsíce. Kvůli koronaviru byly ale odloženy na rok 2022. To se týká sportovních a zejména technických pravidel. Některé novinky čekají F1 ale už v příštím roce – rozpočtový strop nebo aerodynamický handicap.

„Příští rok bude přechodným rokem se stejnými auty,“ řekl Wolff pro Motosport.com. „Jak jsem již řekl, očekávám, že Honda pořádně zabere.“

„Pak nás čeká velká výzva v podobě roku 2022, která je už za dveřmi. To nás bude motivovat. Bylo učiněno vše, aby nás to zastavilo. Všichni budeme finančně bojovat za rovných podmínek a všechno je do značné míry omezeno.“

„Byl bych rád, kdybychom i nadále dosahovali dobrých výsledků, a to i přes tuto nejdramatičtější změnu pravidel, která kdy ve F1 nastala.“

Přestože se Wolff už jedním okem dívá na rok 2022, není zatím zřejmé, v jaké roli bude v tomto roce působit u Mercedesu. Už dal najevo, že se chce spíše stáhnout a pracovat v jiné roli. Wolff je nejen šéfem týmu, ale je také akcionářem. Odchod z Mercedesu vyloučil.