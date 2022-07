Změny v boxech, obrubníky a školení z penalizací. Témata diskusí mezi jezdci a ředitelstvím závodu

V boxové uličce platí už dlouhé roky omezení rychlosti. Standardně je to 80 km/h, ale na některých tratích to může být méně. Na okruhu Paula Ricarda je to 60 km/h. Jezdec před vjezdem do boxů zapne na volantu omezovač rychlosti.

Na okruhu Paula Ricarda byla nižší rychlost kompenzována tím, že omezení rychlosti přestalo platit už kousek za garáží posledního týmu nebo také zhruba v místech, kde je na trati startovní a cílová čára. Za tímto místem se však ještě nachází další budova.

Eduardo Freitas a jeho zástupce Niels Wittich po čtvrteční obhlídce okruhu rozhodli, že je to potenciálně nebezpečné pro osoby, které se v těchto místech pohybují a posunuli místo, ve kterém může jezdec akcelerovat k vlastnímu výjezdu z boxů.

Jezdcům se novinka samozřejmě nelíbí. Má hned několik důsledků – celkový čas v boxech se tím prodlouží o 3,5 až 4 sekundy, což ovlivní strategie (více zastávek bude méně výhodných). Jezdci, kteří stavěli, mají při výjezdu nižší rychlost, a proto je pro ně obtížnější uhájit pozici v první zatáčce v souboji s jezdcem, který nestavěl.

Pomalejší vyjíždějící vozy jsou také potenciálně větším nebezpečím pro vozy projíždějící kolem výjezdu z boxů.

Poslední problém už FIA vyřešila. Na konci boxové zdi je nově digitální panel (viz obrázek níže). „Pokaždé, když vůz vyjíždí z boxové uličky, zobrazí tento panel šipku směřující doleva, aby informoval jezdce na trati, že vůz vyjíždí z boxové uličky,“ uvedl ředitel závodu v sobotní verzi poznámek.



Obrubníky

Na setkání jezdců s ředitelstvím závodu se podle Motorsport.com také hodně diskutovalo o „bagetových“ obrubnicích. Nejvíce slyšet měl být Sebastian Vettel, který tentokrát z jednání neodešel (v Rakousku za to dostal pokutu).

Němec poukázal na to, že několik jezdců v juniorských kategoriích bylo zraněno poté, co jejich vozy přes tyto obrubníky přejely, a připomněl loňské incidenty v Austinu, které vedly k odstranění obrubníků. Poznamenal také, že pravidlo bílé čáry dostatečně odrazuje od zneužívání traťových limitů. FIA vysvětlila, že obrubníky jsou důležité pro závody Porsche.

Je trochu paradoxní, že Vettel nedokončil třetí trénink kvůli poškození vozu – nevíme, zda se to netýká právě obrubníků.

Po nočním zvážení této záležitosti Freitas ve svých posledních poznámkách vysvětlil, že „odstrašující prvky“ (bagetové obrubníky) přiléhající k trati na výjezdu z páté a patnácté zatáčky byly odstraněny.

Penalizace

Na naléhání asociace jezdců bylo na pátečním brífinku také přezkoumáno několik nedávných incidentů ve snaze poskytnout jezdcům lepší představu o tom, proč jsou nebo nejsou uplatňovány penalizace.

Jedním z předvedených příkladů bylo kličkování Fernanda Alonsa před Valtterim Bottasem v posledním kole Velké ceny Kanady, za které Španěl dostal trest.

Incident byl přehráván z několika úhlů a zřejmě bylo tak jasné, že Alonso provedl několik blokovacích pohybů, že to vyvolalo smích v celém sále. Když se neformálně hlasovalo o tom, zda šlo o spravedlivý trest, všichni jezdci kromě Alonsa a jeho týmového kolegy Estebana Ocona hlasovali pro.

Po zhlédnutí videozáznamů se většina jezdců také shodla na tom, že George Russell si zasloužil trest za to, že v Rakousku vystrčil Sergia Pereze z trati, a mnozí se také domnívali, že Alex Albon měl být potrestán za svůj incident s Vettelem ze stejného závodu. Dokonce i Albon, který tehdy unikl penalizaci, připustil, že se provinil.