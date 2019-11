Změny v aerodynamickém oddělení Renaultu. Vrací se Dirk de Beer

Renault potvrdil, že Peter Machin s okamžitou platností končí v pozici šéfa aerodynamiků. Jeho nástupcem bude Dirk de Beer, který továrnu v Enstone velmi dobře zná. Na pozici působil ještě v Lotusu v letech 2008 a 2013.

De Beer se později přesunul do Ferrari, kde působil do roku 2017 a poté přešel do Williamsu. Z Grove odešel na začátku sezóny 2018 po neuspokojivém startu sezóny.

Renault chce před rokem 2021 i nadále posilovat. Zástupce šéfa aerodynamiků má přijít příští rok od konkurence. Zatím se této role zhostí Vince Todd.

Foto: Getty Images / Mark Thompson