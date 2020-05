Změny u Astonu Martin: Andy Palmer končí, nahradí ho Tobias Moers z Mercedesu

Tobias Moers byl jmenován novým generálním ředitelem společnosti Aston Martin. Do funkce nastoupí v srpnu a nahradí Andyho Palmera.

Moers je od roku 2013 předsedou a generálním ředitelem Mercedes-AMG a více než 25 let strávil v mateřské společnosti Daimler, která drží pětiprocentní podíl v Astonu Martin.

Drobný podíl v Astonu má také Toto Wolff a především pak Lawrence Stoll, který je předsedou představenstva. Aston Martin na tom není dlouhodobě dobře a současná situace mu určitě nepomůže. Přesto chce v příštím roce vstoupit do formule 1 – Racing Point, který vlastní také Stroll, se přejmenuje na Aston Martin.

„Jsem potěšen, že mohu přivítat Tobiase v Astonu Martin,“ řekl Stroll. „Je to mimořádně talentovaný automobilový profesionál a prokazatelný obchodní lídr se silnými zkušenostmi získanými během během dlouhých let v Daimleru AG, se kterým máme dlouhodobé a úspěšné technické a obchodní partnerství.“

S Astonem jsou občas spojována další jména. Spekulovalo se, že by to týmu mohl přijít Toto Wolff, ale ten to odmítá.

Nově se spekuluje o příchodu Sebastiana Vettela, ale to už odmítl přímo šéf Racing Pointu. Sergio Pérez má platnou smlouvu a Lance Strolla, který je synem majitele, se tým asi zbavovat nebude.

Foto: Daimler