Změny technických pravidel formule 1 pro sezónu 2023

Do kokpitu navíc přibude další akcelerometr pro preciznější monitorování svislého kmitání.

Zvednutím Venturiho tunelů se sníží generovaný přítlak a zvýší se rychlost, při které by mohl vůz začít kmitat. Zvýšení okrajů podlahy zase oslabuje schopnost utěsnit podtlakovou oblast pod podlahou, což rovněž limituje potenciál tvorby přítlaku.

Při tomto testu tlačí do přesně vymezených míst na okrajích podlahy píst silou 250 newtonů (ekvivalent 25 kilogramů) jednou svisle zdola nahoru a pak naopak shora dolů. Zatímco dosud se okraj podlahy při působení zatížení ve směru dolů nesměl přehnout o více než 8 milimetrů a v opačném směru o 12 milimetrů, nově bude v obou směrech platit maximální tolerance 5 milimetrů.

Pravidla pro sezónu 2022 měla takové bočnice zadního křídla eliminovat zaoblením jeho rohů, ale jak ukázal Aston, bylo možné to obejít. Po letošní změně pravidel to už možné nebude.

Avšak nejen Mercedes našel mezery v pravidlech. Aston Martin v Maďarsku překvapil zadním křídlem, na jehož rozích vytvaroval svislé bočnice nad hlavním křídlovým profilem. Takové svislé bočnice byly ještě v roce 2021 běžnou součástí zadních křídel a pomáhaly zvyšovat jejich účinnost tím, že omezovaly únik vzduchu z oblasti vysokého tlaku nad křídlem do oblasti nízkého tlaku pod křídlem.

Vzhledem k tomu, že si FIA při psaní technických pravidel dala velmi záležet na tom, aby zlepšila jízdu v těsném závěsu za jiným autem tím, že omezila odklon špinavého vzduchu a úplavu tvořeného předními koly do stran, zákaz tohoto řešení z dílny Mercedesu je pochopitelný.

S jedním z takových řešení přišel Mercedes v Miami. Mohli jsme ho vidět na rozích předního křídla, kde se křídlové prvky připojují k bočnici. Specifikum tohoto designu spočívá v tom, že místo toho, aby se křídlové prvky spojovaly s bočnicí po celé délce její spodní hrany, jak to můžeme vidět například u Red Bullu, vnější konce křídlových prvků se na závěr zužují a jsou nahrnuty dopředu, kde se připojují k bočnici. Vzadu díky tomu vzniká volný prostor pro vzduch proudící do stran, což napomáhá odklonu špinavého vzduchu.

Zvýšení bezpečnosti



Nehoda Kuan-jü Čoua loni v Silverstonu; foto: Activepictures / Jiří Křenek

Struktury na ochranu jezdce při převrácení vozu dostaly pořádně zabrat při nehodě Kuan-jü Čoua loni v Silverstonu, když se jeho monopost po kontaktu s jiným autem bezprostředně po startu závodu ve vzduchu převrátil a dopadl ochranným obloukem na zem. Prvotnímu nárazu odolal, ale následně při tom, jak byl tažen po asfaltu a zarýval se do něj, síly působící na něj překonaly zátěž, na kterou je dimenzován a odlomil se od monokoku.



Požadavky zátěžových testů ochranného oblouku podle pravidel pro sezónu 2023 (ilustrační foto, Alpine A522); zdroj: Alpine F1 Team

Nové ochranné oblouky budou počínaje touto sezónou nahoře více zaoblené, aby se snížila šance, že se zaryjí do země a zároveň budou podrobeny komplexnějšímu zátěžovému testování.

Doposud musely ochranné oblouky absolvovat test, při kterém se na jejich vrchol působí silou 140 kilonewtonů (ekvivalent 14 tun) diagonálně směrem dozadu. Nyní přibyl další test, při kterém se působí silou bezmála 100 kilonewtonů (ekvivalent 10 tun) směrem dopředu. Týmy kromě toho musí výpočtem prokázat, že jejich ochranný oblouk by tento test zvládl, i kdyby se zatížení zvýšilo na 140 kilonewtonů.



Aston Martin loni v Zandvoortu porovnával standardní zpětná zrcátka (vlevo) s verzí zvětšenou podle požadavků pro sezónu 2023 (vpravo); foto: Activepictures / Jiří Křenek

Řešení věčného problému s ne zcela ideální viditelností ve zpětných zrcátkách se hledalo i během minulé sezóny. Mohli jsme vidět několik týmů testovat různé varianty zvětšených zpětných zrcátek.

Nakonec bylo rozhodnuto, že odrazná plocha zpětných zrcátek se rozšíří o 50 milimetrů ze 150 na 200 milimetrů. V praxi by to mohlo vypadat podobně, jako to předvedl Aston Martin v Zandvoortu.

Z pohledu aerodynamické účinnosti tato zvětšená zpětná zrcátka znamenají zvýšený aerodynamický odpor, ale na druhou stranu otevírají více prostoru pro karosářské prvky vylepšující proudění vzduchu do zadní části auta.