Změní se sportovní pravidla? Masi souhlasí, ale nebude to tak snadné

Výsledky posledních tří závodů byly po skončení závodu změněny. V Monaku dostal penalizaci Magnussen, v Kanadě Vettel a ve Francii Ricciardo.

Někteří kritizují, že se penalizují souboje na trati, při kterých se nic vážného nestalo.

Ředitel závodu Michael Masi uvedl, že FIA je připravena pravidla změnit

Ve Francii minulý víkend uspořádala asociace jezdců diskusi o možných změnách.

„Nemyslím si, že by bylo rozumné v nějakém sportu měnit něco v polovině roku,“ řekl Masi. „Ale je to něco, na co se můžete podívat, stejně jako na jakýkoliv jiný soubor pravidel? Rozhodně.“

„Myslím si, že pokud s tím všechny týmy souhlasí, není to jiné, než jiná pravidla.“ Masi ale jedním dechem dodal, že kromě sportovních pravidel F1 se stewardi řídí také ISC (Mezinárodní sportovní řád).

„Ten má svůj vlastní proces. Není to speciálně pro F1, ale pro celý sport. Ale je to něco, na co se společně díváme.“

Pro změny sportovních pravidel pro rok 2020 by musely být všechny týmy.

