Změna pravidel? Jeden tým může opět dominovat, myslí si Newey

V roce 2014 přišly do F1 hybridní motory a rozložení sil bylo do značné míry závislé na tom, kdo měl nejlepší motor – a ten měl Mercedes.

V příštím roce dojde znovu ke změně pravidel v oblasti pohonných jednotek a Adrian Newey se domnívá, že minimálně na začátku to může být „motorová formule“. Ve srovnání s rokem 2014 to ale bude přece jen jiné.

„Skutečnost je taková, že si nepamatuji jiný případ ve Formuli 1, kdy by se současně měnila pravidla pro vozy i motory a kdy by byla pravidla pro vozy napsána do značné míry ve snaze kompenzovat pravidla pro pohonné jednotky. To je další rozměr,“ řekl Adrian Newey v rozhovoru pro Auto Motor und Sport.

Newey naráží mimo jiné na aktivní aerodynamiku. Snížení odporu u obou křídel má vozy zrychlit na rovinkách. Může se opakovat situace z roku 2014, kdy jeden výrobce postavil dominantní pohonnou jednotku?

„Myslím, že výrobci motorů se do jisté míry poučili z nedostatečné přípravy, kterou soupeři Mercedesu před touto změnou udělali,“ řekl Newey. „Musíme ale počítat s tím, že se jeden výrobce dostane do čela a stane se z toho regulace, ve které dominují pohonné jednotky – alespoň na začátku.“

„Je tu šance, že pokud to bude na straně spalovacích motorů, že někdo přijde s dominantním spalovacím motorem, který vydrží po celou dobu trvání pravidel, protože tak, jak jsou pravidla napsána, bude pro ty, kteří budou pozadu, docela obtížné ho dohnat. Pokud to bude na straně elektrické části motoru, tak bude mnohem jednodušší dohnat ztrátu.“

Podle Neweyho zatím není jasné, do jaké míry může konkurenceschopný vůz vykompenzovat nekonkurenceschopnou pohonnou jednotku. „Protože jsem od dubna v podstatě mimo Formuli 1, tak nemám příliš detailní znalosti o nových předpisech.“

„Samozřejmě, že předpisy týkající se pohonných jednotek jsou již nějakou dobu známé, ale co se týče šasi, aerodynamiky a dynamiky vozidla, tak o tom nemám moc znalostí. Až začnu, bude to rychlé učení.“

Newey za pár měsíců nastoupí k Astonu Martin.

„Kdybyste mi před dvanácti měsíci řekli, že opustím Red Bull a teď budu začínat znovu, řekl bych vám, že jste se zbláznili! Ale z různých důvodů jsem cítil, že bych se zpronevěřil sám sobě, kdybych zůstal v Red Bullu. První těžké rozhodnutí bylo právě tohle. Zůstanu v Red Bullu, nebo ne?“

„Samozřejmě jsem dospěl k závěru, že když budu upřímný sám k sobě, tak nemůžu. A když už jsem se rozhodl, šlo o to, co dělat dál.“