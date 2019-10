Zmatky v cíli: Pérez boural, přesto bere body

Sergio Pérez po kontaktu s Pierrem Gaslym boural ve druhé zatáčce a závod tak nedokončil. Pořadí na konci bodované desítky mělo být následující:

9. Hülkenberg

10. Stroll

11. Kvjat

Jenomže na startovní rovince byla omylem „vyvěšena“ šachovnicová vlajka dříve, než měla. Nakonec se tak jako konečné berou výsledky závodu z 52. z 53. kol. V tomto kole byl Pérez ještě na trati. Technicky vzato by tak Gasly neměl být vyšetřován za kolizi s Mexičanem, která se fakticky nestala.

Výsledky jsou tedy nakonec:

9. Pérez

10. Hülkenberg

11. Stroll

12. Kvjat

Spiegato il mistero: c'è stato un errore nel sistema del live timing e la bandiera a scacchi è stata esposta con un giro d'anticipo, come si può vedere da quest'onboard di Bottas (vicino al semaforo). Per questo si devono contare 52 giri e non 53 #JapaneseGP pic.twitter.com/mDEUHnKrOO