Zlomový okamžik sezony nastal už před několika závody, říká Leclerc

Charles Leclerc byl v kvalifikacích vždy velmi silný, ale začátek sezóny se mu až tak nepovedl. V posledních závodech to ale bylo lepší.

„Mám pocit, že zlomový okamžik sezony nastal už před několika závody,“ řekl Leclerc, kterého cituje MotorsportWeek. „V posledních několika závodech jsme neměli úplně takové auto, abychom vyhráli závod.“

„Tady se nám to však podařilo a já věděl, že je třeba využít příležitosti. A to jsem také udělal. V tomto ohledu jsme odvedli opravdu dobrou práci.“

„Měl jsem dvě kvalifikace, ve kterých jsem se na začátku sezony trápil. Ale od té doby jsem pracoval na svém kvalifikačním tempu a jsem nesmírně spokojený z práce, kterou odvádíme. Opravdu jsem spokojený s tím, jak to jde. A doufám, že nás to přivede k mnoha dalším vítězstvím.“

Přes slzy neviděl

„Vždy jsem říkal, že emocionálně to bude mít přidanou hodnotu. Nečekal jsem však, že to bude tak velké,“ řekl Leclerc o vítězství doma.

„Dvě nebo tři kola před koncem jsem vyjel z tunelu a uvědomil jsem si, že špatně vidím, protože mi začaly trochu slzet oči. Říkal jsem si: ‚Charlesi, tohle si teď nemůžeš dovolit. Ještě ti zbývají dvě nebo tři kola do cíle, abys získal vítězství‘.“

„Pak už jsem byla zase v pohodě, ale v cíli jsem samozřejmě měl obrovskou radost a jsem neskutečně šťastný. Znamená to pro mě hodně. Je to závod, o jehož vítězství jsem snil už od dětství. Vášeň pro závodění jsem získal právě z tohoto závodu, společně s mým otcem, který pro mě udělal všechno, abych se tam dostal.“

„Pod stupni vítězů byla samozřejmě i moje maminka, což přidává na emocích, spolu s mými bratry, přítelkyní, všemi mými přáteli... všichni jsou tady, takže je to výjimečné.“

„Dnes jsem na trati myslel na spoustu lidí, ať už to byl Jules, můj otec, a to se v jiných závodech běžně nestává.“

Neměli bychom se nechat unést

Leclerc se ale nechce vítězstvím v Monaku nechat unést. „Neměli bychom se nechat unést,“ řekl Leclerc. „Monako je samozřejmě specifická trať. A myslím, že jsme tento víkend měli opravdu dobré auto. To ale neznamená, že to tak zůstane až do konce roku.“

„Ale když se ohlédnu za prvními závody sezony, myslím, že jsme odvedli skvělou práci a maximálně využili všechny závody, které jsme absolvovali. Budeme v tom pokračovat.“

Ferrari v Monaku snížilo náskok Red Bullu v obou šampionátech. Leclerc nyní ztrácí 31 bodů a asi nelze říct, že je v boji o titul. Zajímavější to může být v Poháru konstruktérů – Ferrari ztrácí 24 bodů a je otázkou, kolik bodů bude dovážet Pérez.

„Je to trochu víc, než mi bylo řečeno. Je to v pohodě. Ale na šampionát zatím stejně nemyslím. Na to je ještě v rámci sezony příliš brzy. Uvidíme, jak dobře fungují vylepšení, která jsme přivezli do Imoly a kam nás to přivede. A pak už jde jen o to, abychom všechny víkendy maximálně využili.“