Zlomeniny zápěstí, ruky i palce na noze. Stroll uveřejnil podrobnosti o svých zraněních

Lance Stroll dnes uveřejnil podrobnosti ohledně svého zranění a následné komplikované léčby.

„Chci se dnes na chvíli zamyslet nad posledními týdny a podělit se s vámi o svůj příběh. V sobotu 18. února jsem při tréninku ve Španělsku havaroval na kole,“ začal Stroll svůj příspěvek na Instagramu.

Následně vyjmenoval svá zranění – šlo především o zlomeninu v pravém zápěstí, zlomeninu v levém zápěstí, částečnou zlomeninu v levé ruce a nakonec další zlomeninu v palci na pravé noze.

Stroll kvůli zraněním vynechal předsezónní testy. V prvním závodě sezóny ale nechyběl a dokázal dojet šestý a získat tak další body pro tým.

„Začátek sezóny byl za rohem, a tak načasování nemohlo být horší. Můj lékařský tým se zpočátku domníval, že vynechám nejen testování, ale reálně i několik prvních závodů.“

„Doktor Javier Mir mi 48 hodin po nehodě / 12 dní před prvním závodem úspěšně operoval pravé zápěstí. Po operaci mi dr. Mir řekl, že pokud budu tvrdě pracovat, vrátím se v Džiddě a s trochou štěstí byl optimistický, že bych mohl závodit v Bahrajnu – ale v tomto případě byla šance jen velmi malá.“

„Bohužel mi doktor Mir vysvětlil, že zlomeniny levé ruky / zápěstí a palce na noze nejsou vhodné k fixaci a že se budu muset spolehnout na konzervativnější přístup, abych vyléčil svá další zranění.“

„Můj lékařský tým zajistil, že jsme dělali vše, co vykazovalo nějaké známky hojení kostí. Stalo se to mou prací na plný úvazek, snažil jsem se kombinovat vše, co mohlo pomoci, i kdyby to mělo být o 0,5 %.“

„Zpočátku byl pokrok pomalý – potřeboval jsem hodně pomoci i s každodenními úkony doma.“

„Rehabilitace vyžadovala tvrdou práci a vytrvalost, ale díky neuvěřitelnému lékařskému týmu a podpoře mých přátel a rodiny jsem se dokázal přenést přes bolest a vrátit se na trať v Bahrajnu se svým týmem a ostatními jezdci.“