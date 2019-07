Zlepšilo se předjíždění? Těžko říct, hodnotí Räikkönen

F1 zavedla změny, které měly zlepšit sledování jiného vozu. Názory jezdců byly po prvních závodech různé, poté téma trochu utichlo.

„V prvních závodech se zdálo, že je snadnější jiný vůz sledovat,“ řekl Räikkönen pro RaceFans. „Je jisté, že to nikdy nebude snadné.“

„Poté jsem nebyl moc v pozici, kdy jsem mohl bojovat. Ve Francii ano, ale byl jsem hodně daleko od jednoho renaultu.“

„Je těžké to posoudit. Stoprocentně se to nezhoršilo. Myslím, že to bylo lepší, ale pokud to uděláte jen o trochu lepší, možná to nestačí. Rozdíl musí být obrovský na to, aby byl po celou dobu skutečně vidět rozdíl.“

Podle Räikkönen mohl situaci zase vrátit zpět také sezónní vývoj. „V paddocku F1 je spousta velmi chytrých lidí. V průběhu let jsme viděli, že si vždy našli cestu ke zlepšení vozu. Je těžké to zastavit.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon