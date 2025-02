Zlepšili jsme vše, říká o představeném voze MCL39 Andrea Stella

McLaren MCL39 vyjel poprvé na trať. V chladném Silverstonu využil tým maskovací zbarvení – jednak kvůli tomu, aby neodhalil dva týdny před předsezónními testy detaily, ale také kvůli tomu, aby mohl ukázat zbarvení příští týden na velké show v Londýně, které se zúčastní všechny týmy.

Fotografií není příliš mnoho a tým si dal záležet, aby neukázal to, co ukázat nechce. Vypadá to, že přední a zadní křídlo byly stejné jako na konci loňské sezóny – McLaren neměl důvod nasadit nové verze. Došlo k přepracování předního a zadního zavěšení, vstupního otvoru do airboxu i bočnic.

„Tento vůz je inovativní,“ řekl Andrea Stella, kterého cituje The Race. „V podstatě každá základní součást uspořádání byla podrobena nějaké inovaci, abychom získali... někdy nejen marginální zisky ale i technické možnosti vývoje.“

„Ve skutečnosti bylo optimalizaci podrobeno v podstatě vše, od předního křídla až po převodovku a nárazovou strukturu. Někdy postupně, někdy vlastně i dost podstatně.“

Hlavním cílem bylo podle Stelly zlepšení aerodynamické účinnosti. Kromě toho se tým podíval na obě zavěšení. Cílem podobných změn je většinou práce s pneumatikami, ale Stella naznačil, že ve hře byly i aerodynamické faktory.

„Samozřejmě, že na zavěšení jsou také nějaké úpravy, pokud jde o mechanickou přilnavost, ale v dnešní době zavěšení spíše slouží aerodynamice.“