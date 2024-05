Zlepšili jsme se, s šestým a sedmým místem ale nikdy nebudeme spokojeni, říká Russell

Byl to přitom Russell, který startoval do závodu z výhodnější pozice. A před svým týmovým kolegou se držel také po většinu závodu.

Zatímco v prvních pěti závodech sezóny dosáhl v závodě lepšího výsledku Russell, jak minule v Miami, tak dnes v Imole skončil lépe Hamilton.

„Můj závod byl celkově dobrý. Měl jsem jeden moment, který mě stál asi pět sekund, ale moje závodní rychlost byla dobrá, takže jsem spokojen,“ řekl Hamilton.

„Měl jsem dobrý start, pak bylo důležité předjet (Júkiho) Cunodu. Dokázal jsem natáhnout svůj první stint, to mi pomohlo zvládnout strategii jedné zastávky.

„O tomto víkendu jsme udělali malý krok vpřed a zlepšili jsme se. Bohužel je to zastíněno kroky vpřed, které udělaly McLaren a Ferrari.“

Russell zajel nejrychlejší kolo

12 kol před koncem Russellovi začaly odcházet pneumatiky bylo jasné, že on na jednu zastávku závod absolvovat nedokáže. Brit pro závěr závodu nasadil použitou střední sadu. Na ní zajel nejrychlejší kolo závodu a připsal si bonusový bod.

„Měli jsme obavy, aby to tvrdá sada zvládla až do konce, tak jsme zajeli na druhou zastávku. Samozřejmě jsme tím ztratili pozici ve prospěch Lewise, jako tým jsme ale získali jeden bod navíc. Byl to pro nás osamocený závod. Lehce jsme se přiblížili Red Bullu a navýšili náš náskok na střed pole. Zlepšily se ale i McLaren a Ferrari, takže my musíme udělat větší kroky. S šestým a sedmým místem nikdy nebudeme spokojeni,“ řekl Russell.

„Všichni jsou velmi motivovaní a je inspirující to sledovat. Všichni v (továrnách v) Brackley a Brixworthu tvrdě pracují, aby přinesli vylepšení. Musíme stále tlačit. Tento víkend jsme naplno využili balíček, který jsme měli.“