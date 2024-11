Zlepšení v oblasti práce s pneumatikami nám může letos v Las Vegas uškodit, říká Leclerc

Ferrari se po značnou část loňské sezony trápilo s přehříváním pneumatik, které často vedlo k tomu, že jeho jezdci v závodech nedokázali držet krok s nejlepšími.

Přesto se objevily výjimky, což se týkalo i závodu v ulicích Las Vegas. Charles Leclerc tehdy sice nedokázal proměnit start z pole position, ale i druhé místo, těsně za dominujícím Maxem Verstappenem, bylo možné hodnotit velmi pozitivně.

Dobrý výkon Ferrari navíc umocnilo i představení Carlose Sainze, který kvůli penalizaci do Velké ceny Las Vegas odstartoval až ze 12. příčky, ale přesto v závodě ukázal progres a bral body za šestou pozici.

V kontextu posledních výsledků Ferrari, které vyhrálo poslední dva na suchu odjeté závody, by se tak mohlo zdát, že by italská stáj mohla ve Vegas pomýšlet hodně vysoko i letos. Pilot stáje Charles Leclerc však očekávání mírní.

„Voni jsme tam byli velmi silní, takže doufám, že to bude platit i letos,“ řekl Leclerc, kterého cituje Autosport.

„Je ale také pravdou, že jsme letos udělali velký krok v managementu pneumatik, což znamená, že jsme také ztratily výhodu v chladných podmínkách, což se projevilo i teď (na dešti v Brazílii, pozn. red.). V Las Vegas by se přitom mohl tento scénář opakovat,“ poukázal monacký pilot s ohledem na to, že v Nevadě může být v pozdních hodinách, kdy se závodí, chladné počasí.

„Doufáme tedy, že v období mezi závody zapracujeme na tom, abychom se pořádně připravili a v Las Vegas byli na dobré úrovni. Vlastnosti tratě by mohly našemu vozu vyhovovat. Nicméně kvůli teplotám by to pro nás tentokrát mohlo být složitější,“ pokračoval ve své teorii Leclerc.

Ferrari jde přitom v posledních závodech letošní sezony o hodně, když bojuje s McLarenem a Red Bullem o vítězství v Poháru konstruktérů. Italský tým nyní na vedoucí McLaren ztrácí 36 bodů, přičemž získat jich půjde až 147.

Dle Leclerca by ze zbývajících třech okruhů neměl Ferrari vyhovovat pouze ten, který leží v Kataru.

„Las Vegas a Abú Zabí jsou dva závody, ve kterých si myslím, že můžeme uspět. Katar bude bohužel trochu obtížnější, takže tam to bude spíše o limitaci ztrát. Stále ale zbývají tři závody, takže doufáme, že z nich vytěžíme maximum a porazíme McLaren,“ dodal pilot Ferrari.