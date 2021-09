Zlepšení Ricciarda pomůže všem u McLarenu, věří Norris

Pro Ricciarda byl přechod k McLarenu těžší, než očekával. Zatímco Norris jezdil stabilně mezi prvními pěti, Ricciardovy výsledky byly jako na houpačce. V poslední době se to však lepší a v Monze dokázal vyhrát.

„Pokud jde o to, co dokáže na trati nyní, ve srovnání s tím, co dokázal před několika měsíci, je určitě mnohem blíže,“ řekl Norris, kterého cituje Motorsportweek.

„Svým způsobem je to dobré i pro mě, i když to nemám rád, protože člověk chce porazit kohokoli za jakýchkoli okolností! Bude na mě více tlačit, bude více tlačit tým a pomůže nám to jako týmu v Poháru konstruktérů.“

„Bojujeme s Ferrari, které má dva extrémně dobré jezdce, porazit je týden co týden... byla to pro nás těžká první polovina sezony, když se Daniel trochu trápil, ale nyní se mu daří o něco více.“

„Myslím, že ukazuje, co umí a co všichni vědí, že umí, a důvod proč přišel do McLarenu. Pro nás všechny to bude jenom lepší.“

Norris dodal, že výkon McLarenu během celého víkendu v Monze mu dává jistotu, že nešlo o náhodný výsledek.

„Rozhodně na tom výsledku měla velký podíl zlepšená výkonnost. Carlos byl vloni na stupních vítězů, takže jsme si byli jistí, že bychom mohli zajet dobrý výsledek – možná jsme nečekali takový výsledek, ale očekávali jsme potenciální pódium, šanci dostat se před Red Bull nebo Mercedes a mysleli jsme si, že bychom to mohli využít.“

„Daniel vedl od startu, na těchto pozicích jsme byli po zásluze, proto je to spíš naše zásluha než štěstí.“