Zlepšení přichází ze všech oblastí, pochvaluje si šéf Red Bullu

Verstappen porazil druhého Valtteriho Bottase o pouhých osmnáct tisícin sekundy. Nizozemec tak navázal na své vítězství z minulé neděle, kdy triumfoval ve Velké ceně Německa.

„Zatím to byl dobrý víkend. Pro Maxe je fantastické získat tuto pole position, bylo to skvělé kolo. Doufal jsem, že jeho první kolo v Q3 bude stačit a že se trať nebude zrychlovat,“ přiznal Horner.

„Bylo ale jasné, že se potřebuje zlepšit. Bottas se blížil a Max musel to kolo udělat v posledních dvou nebo třech zatáčkách.“

Zisk pole position je úspěchem také pro Hondu coby dodavatele motorů, která vyhrála kvalifikaci poprvé od roku 2006.

„Honda odvádí skvělou práci a patří jim zásluhy za to, že nám dnes dali motor, se kterým jsme tady získali pole position. Zlepšení přichází ze všech oblastí, šasi fungovalo dobře, motor také a samozřejmě Max dnes zajel fantastická kola.“

Horner nepopírá, že by do letní přestávky po závodě v Maďarsku rád odcházel s dobrým výsledkem.

„Je to pro nás dobrých několik týdnů. Bylo by hezké odejít do letní přestávky s dobrým výsledkem. Od Rakouska jsme se rozhodně zlepšili. V Rakousku jsme vyhráli, na Silverstonu jsme podle mě měli být druzí, vyhráli jsme znovu v minulém závodě a tady jsme na pole position, je to fantastické!“ shrnuje Horner poslední úspěchy Red Bullu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson