Zlepšení na dohled a Ricciardo oznámí konec. Abiteboul vysvětlil svou frustraci

„V našem sportu, a zejména v současné mimořádné situaci, jsou opětovaná důvěra, jednota a závazek pro tovární tým více než kdy jindy kritickými hodnotami,“ uvedl Abiteboul krátce poté, co Daniel Ricciardo oznámil svůj odchod z týmu na konci sezóny.

„Myslím, že každý byl schopen cítit mou frustraci, když to bylo oznámeno,“ řekl Abiteboul pro Autosport.

„Buďme upřímní. Měl jsem pocit, že přichází pokrok, že tým udělal krok vpřed a že auto bude lepší.“

Abiteboula naštvalo, že se Ricciardo rozhodl, aniž by v novém autě odjel jediný závod.

„Znal jsem čísla, ale problém je, že jsou to jen čísla. Vím, že mu byla v minulosti slíbena spousta věcí – nejen od nás, ale také od předchozího týmu.“

„Daniel je velmi emotivní, ale udělal jednoznačně pokroky. Získal obrovskou důvěru v tým a auto. Vztah mezi ním a jeho závodním inženýrem je velmi silný. Vidíme, že to začíná přinášet ovoce.“

Abiteboul uvedl, že jednou z klíčových lekcí, které si z toho vezme, je, že může nějakou dobu trvat, než jezdec společně s týmem plně využijí svůj potenciál.

„Je skutečně pravda, že když změníte jezdce, tak než uděláte krok vpřed, uděláte krok zpět.“

„Vidíme to letos a je to něco, co bychom v budoucnu rádi udělali – přinesli stabilitu. První rok je vždy tak trochu investicí pro další roky. Pokud tedy chceme udělat kroky vpřed, musíme mít s jezdci delší stint.“